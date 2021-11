Hawkeye – il Regista avrebbe voluto inserire un cameo di Paul Rudd come Ant-Man

Questo Mercoledì sulla piattaforma di streaming Disney+, sono andati in onda i primi due episodi della tanto attesa Serie TV su Occhio di falco intitolata: Hawkeye.

Il regista di Haekeye Rhys Thomas, durante un’intervista con The Playlist Podcast Network, ha rivelato che avrebbe voluto includere il personaggio di Ant-Man interpretato da Paul Rudd nella serie Disney+.

Alla domanda su quale personaggio MCU fosse nella lista dei desideri del casting, Thomas ha risposto:

“Oh, è una domanda a trabocchetto, perché… non si può rivelare nulla. Eccone uno, Ant-Man, ovviamente, per la dinamica di Paul insieme a quella di Jeremy insieme. Mi è piaciuto il loro tour promozionale per Avengers. E quindi, era un personaggio che sembrava un modo divertente con cui giocare l’assurdità della situazione di Clint. Ho potuto comunque fare un riferimento al loro rapporto nella serie.”

Hawkeye – trama e cast

Hawkeye, è scritta da Jonathan Igla (Mad Men) e diretta da diversi registi tra cui Bert & Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (Staten Island Summer), vedrà il ritorno nel cast naturalmente di Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Florence Pugh (Yelena Belova), Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Fra Fee (Kazi), Tony Dalton (Jack Duquesne), Alaqua Cox (Maya Lopez/Echo), Zahn McClarnon (William Lopez), Carlos Navarro e Brian D’Arcy James di cui ancora non si conoscono i ruoli.