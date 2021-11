Hawkeye – la Produttrice spiega come la Serie TV si differenzia dagli altri Show Marvel su Disney+

Come sappiamo il Marvel Cinematic Universe nei prossimi anni è destinato ad espandersi ancora di più, anche sul piccolo schermo grazie alle svariate serie prodotte dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+, tra cui l’attesa serie dedicata ad Occhio di Falco intitolata ‘Hawkeye’.

Nonostante il clima di profonda incertezza creato dall’emergenza coronavirus, sembra che la Disney stia cercando di investire il più possibile sul fronte televisivo grazie ai progetti sviluppati dallo studio di Kevin Feige.

La produttrice esecutiva di Hawkeye è Trihn Tran, che è stata una parte di Marvel Studios dal 2008, ha rilasciato un’intervista esclusiva con il sito The Direct. La Tran ha dichiarato che Hawkeye sarà diverso” non solo dai Film MCU, ma anche dalle altre serie Marvel su Disney+ che sono state rilasciate nel 2021:

“Come possiamo renderlo diverso? Dopo Infinity War e Endgame, con così tanti eroi coinvolti, Occhio di Falco sentiva che aveva senso avere più di un interesse personale nella storia, soprattutto dato che Clint è un padre di famiglia. L’elemento familiare è molto importante per lui, motivo per cui è ambientato durante le festività natalizie. Il grande momento è: ‘Riuscirà a tornare a casa in tempo per Natale?’“

Trihn Tran ha continuato parlando di come Clint Barton abbia problemi personali al di fuori delle minacce a livello di Avengers, in particolare derivanti dalla qualità di “uomo di famiglia” di Clint, che consente a Occhio di Falco di essere un personaggio unico nel Marvel Cinematic Universe:

“Dopo Endgame, ha perso la sua famiglia per cinque anni. Ora sono di nuovo con lui, ma ha perso tutto quel tempo con i suoi figli. Quindi sta cercando di rimediare. C’è un livello più intimo di una storia personale che stiamo cercando di raccontare qui. E aveva senso. Dipende dal personaggio e dalla proprietà intellettuale. Aveva molto senso per questo personaggio in particolare.”

Hawkeye – trama e cast

Hawkeye, è scritta da Jonathan Igla (Mad Men) e diretta da diversi registi tra cui Bert & Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (Staten Island Summer), vedrà il ritorno nel cast naturalmente di Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Florence Pugh (Yelena Belova), Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Fra Fee (Kazi), Tony Dalton (Jack Duquesne), Alaqua Cox (Maya Lopez/Echo), Zahn McClarnon (William Lopez), Carlos Navarro e Brian D’Arcy James di cui ancora non si conoscono i ruoli.

In arrivo su Disney+ il 24 Novembre 2021, Hawkeye segnerà il ritorno di Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco, che si unirà ad un altro noto arciere dei fumetti Marvel Comics, Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld.”

