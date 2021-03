Durante un’intervista con Entertainment Weekly il Presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige è stato chiesto di alcuni personaggi appartenenti agli Young Avengers che sono apparsi nel Marvel Cinematic Universe.

Con Wiccan e Speed che abbiamo potuto vedere ​​in WandaVision, Kate Bishop che debutterà in Hawkeye e i rumour su Eli Bradley che apparirà in The Falcon and the Winter Soldier, sembra che sia solo questione di tempo prima che i giovani vendicatori si riuniscano.

Young Avengers – Ci sarà un futuro nel Marvel Cinematic Universe?

Feige come da sempre sa fare quando si tratta di domande dirette e scomode, è rimasto sul vago dichiarando:

“In qualità di fan dei fumetti, qualsiasi cosa all’interno di quelle pagine rappresenta da sempre la nostra ispirazione e la nostra linea guida generale. Il modo in cui queste cose si uniscono e quale forma assumono, come stravolgono sempre le aspettative, rappresenta metà del divertimento che si prova nel soddisfare le aspettative dei fan. Ma, sì, si può certamente intravedere che la Fase 4 sta introducendo molti tipi di nuovi personaggi, personaggi dal potenziale infinito. Ora, tutti noi ai Marvel Studios ci sentiamo un po’ come Nick Fury alla fine di Iron Man 1, arrivano nuovi eroi, nuovi attori e nuovi registi e diciamo loro che fanno parte di un universo più grande. Adesso dobbiamo lavorare per costruirlo. Sono felice di dire che tutti loro stanno facendo un lavoro straordinario, e non vedo l’ora di mostrare il frutto della loro fatica al Mondo“.

Feige oramai è diventato un maestro delle risposte senza la risposta, agli eventi stampa dei Marvel Studios o a quelli promozionali.

Oltre a Wiccan, Speed, Hawkeye e Patriot, come abbiamo già detto, sappiamo anche che Cassie Lang apparirà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e che America Chavez avrà un ruolo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tutti questi personaggi hanno fatto parte dei Young Avengers, e alcuni sono interpretati da attori di spicco come Hailee Steinfeld e Kathryn Newton.

Chi sono gli Young Avengers?

Per chi ha meno dimestichezza con i fumetti gli Young Avengers sono un gruppo di personaggi pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics, creato da Allan Heinberg e Jim Cheung. Hanno esordito ad Aprile 2005.

Successivamente ai fatti narrati in Vendicatori Divisi un gruppo di adolescenti, guidati da Iron Lad, diviene la nuova generazione dei Vendicatori in base a quanto rivelato nei protocolli dell’androide Visione, attivatisi una volta che il gruppo degli eroi più potenti della terra si è sciolto. In Italia la serie è tradotta dalla Panini Comics, sotto l’etichetta Marvel Italia.

Vi terremo aggiornati su eventuali altre conferme del futuro dei Giovani Vendicatori!

