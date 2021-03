Il nome di Kevin Feige porta con sé sempre una reputazione di altissimo livello. È l’uomo responsabile della crescita del Marvel Cinematic Universe per come lo conosciamo oggi e potrebbe essere facilmente essere considerato uno dei migliori produttori mai visti dall’industria dell’intrattenimento. Nonostante il successo dei Marvel Studios, ovviamente non avrebbe potuto raggiungere quel successo con una sola persona a prendere le decisioni.

Ai primi tempi i Marvel Studios quando hanno deciso di prodursi i propri Film, avevano un Comitato Creativo. Questo era composto da poche persone e cioè: Brian Michael Bendis (Scrittore di Marvel Comics), Joe Quesada (Editor-in-chief di Marvel Comics), Dan Buckley (Attuale Presidente di Marvel Entertainment ed ex publisher di Marvel Comics), e l’allora Presidente di Marvel Entertainment Alan Fine.

Questo gruppo era responsabile di prendere decisioni chiave e di decidere in quale direzione dirigere doveva andare l’MCU.

Il problema, tuttavia, era che queste persone non provenivano tutte dallo stesso mondo (Marvel Studios). Dagli esperti creatori di fumetti al presidente della Marvel Entertainment, il gruppo non è stato sempre d’accordo su dove portare il Marvel Cinematic Universe.

La fine del Comitato Creativo originale dei Marvel Studios

Secondo da quanto era trapelato, ci furono molti disordini e disaccordi all’interno di questo Comitato Creativo, specialmente perché il gruppo rendeva conto al CEO di Marvel Entertainment e cioè Isaac –Ike- Perlmutter e non alla Disney stessa, che alla fine portarono al loro scioglimento, con Doctor Strange l’ultimo film a ricevere il loro feedback combinato. Da allora, tutte le decisioni creative sono state nelle mani dei Marvel Studios e della House Of Mouse.

Il nuovo Comitato Creativo dei Marvel Studios!

In un’intervista con Collider, Derek Kolstad, che ha scritto gli episodi 3 e 4 di Falcon and the Winter Soldier, ha parlato del suo amore per il lavoro con la Marvel. Non solo ha espresso le sue esperienze positive, ma ha anche chiarito che la chiave di tutto ciò era lo stesso Kevin Feige. Kolstad afferma che Feige “ricorda sempre il tuo nome“:

“Lo incontri nel corridoio e si ricorda il tuo nome. E quando gli consegni una sceneggiatura, entro 45 minuti, secondo la mia esperienza, tornava da noi con dei feedback.”

Sebbene la comunicazione rapida fosse ottima, le note di Feige all’inizio erano terrificanti. Kolstad ha anche notato di aver ricevuto “15 pagine di note a spaziatura singola” per “Episodio 3” di The Falcon and the Winter Soldier:

“Ora, dirò che dopo che ho consegnato l’episodio 3, lo ha letto e mi ha inviato alcuni rapidi elogi, era piuttosto felice, ma poi ho ricevuto 15 pagine di note a spaziatura singola. ‘Oh Dio, sono licenziato.’ E poi inizi a leggere le note ed erano sia grandi, piccole e minuziose. E questo ha migliorato le cose, amico. E improvvisamente, hai iniziato a entrare in contatto con qualcuno che diceva, ‘Guarda, ho capito perfettamente la punta della lancia, ma troviamo la pietra, la affiliamo e la rendiamo più affilata.”

Spostando la conversazione lontano da Feige, Kolstad ha appurato di quanto fosse fantastico l’ambiente in cui si è svolta tutta la scrittura, elogiando molto lo Showrunner Malcolm Spellman:

“Ho imparato molto, e anche con grande merito di Malcolm, era una stanza in cui non vedevi l’ora di essere lì, e dove vince l’idea migliore. Anche se qualcuno aveva un’idea, volevi sentire quell’idea, perché è arrivata la alla fine, volevi che la serie fosse il migliore possibile. “

Molte dichiarazioni positive sono state lanciate per Kevin Feige e Malcolm Spell, Kolstad ha poi rivelato i dettagli sul nuovissimo Comitato Creativo della Marvel. Questo nuovo comitato, chiamato The Parliament, è composto da ” 12-15″ dirigenti di alto livello dei Marvel Studios che esprimono le loro opinioni su tutto ciò che passa attraverso il Marvel Cinematic Universe:

“Probabilmente ci sono da 12 a 15 persone, e ci sono tutti i loro appunti compilati. E a proposito, la cosa interessante dei loro appunti, è che non c’era nulla in quegli appunti che fosse ripetitivo o conflittuale. E se era così conflittuale, sarebbe stato come ‘Ok, queste sono note contrastanti’. E tu sei tipo ‘Oh, grazie a Dio’. Penso che si riferissero ai capi della Marvel come al The Parliament. Ce ne sono 15 o una cosa del genere che si incontrano all’inizio della giornata e alla fine della giornata, quindi parlano dei loro appunti. Ma per la maggior parte delle volte, ti è piaciuto ricevere finalmente una bozza. E loro dicono, ‘Ehi, ottimo lavoro, andrà in produzione, cambierà molto’, e tu dici, ‘Sì, buona fortuna, amico!'”.

La collaborazione sembra essere uno dei punti più forti dei Marvel Studios, nonostante ciò che i media esterni potrebbero dire e indurre i fan a credere. Non solo, ma Kolstad ha dipinto un’immagine che mostra quanto può essere divertente lavorare con lo studio, dicendo che “tutti in quella stanza sono già dei fan:

“Tutti in quella stanza sono già dei fan e, in un certo senso, anche se sei il più giovane e non conosci i fumetti, i videogiochi, un cartone animato o qualsiasi altra cosa, per un numero di persone con cui parlo fino ad ora, l’MCU era il loro Star Wars. E così in quella stanza puoi gridare, ‘Non sarebbe bello se …’ E c’è una piccola possibilità che accada. E in The Falcon and the Winter Solider, succede un paio di volte. E lo adoro. “

Troppe persone nel nuovo Comitato Creativo dei Marvel Studios?

L’idea generale di un grande gruppo di persone che prendono decisioni chiave insieme non è immediatamente quella che invita a pensieri felici. In effetti, il primo pensiero che viene in mente è che ci sarebbero troppe persone a prendere delle decisioni importanti, di per sé, portando ad un grado di successo molto variabile nei progetti. Certamente non sembra essere questo il caso.

Mentre il Comitato Creativo Originale ha portato a molti disaccordi e disordini interni, questa nuova versione chiamata The Parliament sembra fare tutto bene, tanto che sono diventati responsabili di due dei più grandi film di tutti i tempi (Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame) . I fan non possono incolpare Feige per aver voluto alcune ‘teste’ in più per aiutare ad affrontare il folle carico di lavoro che lui stesso deve avere a che fare ogni ora.

Sapendo come è andato a finire il vecchio Comitato Creativo, è difficile non essere immediatamente scettici sul fatto che se ne stia formando uno nuovo, nonostante le sue evidenti differenze rispetto al suo passato tentativo. Tuttavia, il Parlamento ha chiaramente molto da offrire per dimostrare di poter gestire le cose con successo, anche se potrebbero presentarsi uno o più ostacoli lungo la strada.

