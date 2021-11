Hawkeye – Ecco i nuovi Characters Poster dei protagonisti!

Come sappiamo il Marvel Cinematic Universe nei prossimi anni è destinato ad espandersi ancora di più, anche sul piccolo schermo grazie alle svariate serie prodotte dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+, tra cui l’attesa serie dedicata ad Occhio di Falco intitolata ‘Hawkeye’.

Nonostante il clima di profonda incertezza creato dall’emergenza coronavirus, sembra che la Disney stia cercando di investire il più possibile sul fronte televisivo grazie ai progetti sviluppati dallo studio di Kevin Feige.

I canali Social ufficiali dei Marvel Studios hanno pubblicato tre nuovi Character Poster dei personaggi principali della prossima serie Disney+ su Occhio di Falco.

Ecco i Character Poster:

L’arciere interpretato da Jeremy Renner, è pronto per la battaglia in costume, completo di faretra sulla schiena.

Hailee Steinfeld posa come Kate Bishop con le braccia incrociate nel suo costume con un bersaglio decorato dietro e le luci di Natale.

Anche il membro più adorabile del cast fa la sua apparizione come Lucky the Pizza Dog è pronto per tutto l’amore dei fan. Il golden retriever con un occhio solo sta con addosso il suo cappello da Babbo Natale.

Hawkeye – trama e cast

Hawkeye, è scritta da Jonathan Igla (Mad Men) e diretta da diversi registi tra cui Bert & Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (Staten Island Summer), vedrà il ritorno nel cast naturalmente di Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Florence Pugh (Yelena Belova), Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Fra Fee (Kazi), Tony Dalton (Jack Duquesne), Alaqua Cox (Maya Lopez/Echo), Zahn McClarnon (William Lopez), Carlos Navarro e Brian D’Arcy James di cui ancora non si conoscono i ruoli.

In arrivo su Disney+ il 24 Novembre 2021, Hawkeye segnerà il ritorno di Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco, che si unirà ad un altro noto arciere dei fumetti Marvel Comics, Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld.”

Recupera il Fumetto di Occhio di Falco: Vita normale.