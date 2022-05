Il nuovo teaser trailer di Ms Marvel a un mese dall’esordio

Ad un mese dall’esordio di Ms Marvel, la prossima serie del Marvel Studios su Disney+, è stato rilasciato un nuovo teaser trailer che presenta alcune nuove sequenze inedite.

Il promo di 30 secondi presenta filmati di Kamala Khan che usa i suoi superpoteri, la vita quotidiana del giovane eroe e il primo sguardo a Red Dagger.

Vediamo Kamala usare i suoi poteri per proteggere la famiglia da un camion senza controllo in quello che non sembra il New Jersey, quanto piuttosto il Pakistan.

E vediamo anche l’eroina affiancata da Red Dagger, il personaggio interpretato da Aramis Knight che la settimana scorsa è stato anche intervistato sul red carpet della premiere di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

In questo teaser trailer possiamo vedere meglio come i poteri di Ms Marvel si discostino da quelli dei fumetti e sembrino rifarsi maggiormente a quelli di un altro eroe Marvel, Quasar, che con le sue bande quantiche possiede capacità paragonabili a quelle di Lanterna Verde.

Ms Marvel è una nuova serie originale che introduce Kamala Khan, un’adolescente musulmana americana cresciuta a Jersey City. Un’accanita giocatrice e un vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è una super fan con un’immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola, fino a quando non ottiene super poteri come gli eroi a cui ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel. Abbiamo già fatto la conoscenza di questa giovane attrice attraverso la sua reazione alla diffusione del trailer, e in seguito abbiamo anche scoperto alcune precedenti corrispondenze con i fan.

Il cast comprende anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono i produttori esecutivi. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è lo sceneggiatore principale.

Dopo la conclusione della serie su Disney+, Kamala Kahn apparirà in The Marvels, nelle sale il 28 luglio 2023, insieme a Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).