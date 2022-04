Il merchandise di Ms Marvel rivela il suo motto e il personaggio di Red Dagger

Con l’avvicinarsi del rilascio della serie di Ms Marvel su Disney+ l’8 giugno iniziano a trapelare alcune immagini promozionali e del merchandise della serie.

Come condiviso da CineGeekNews, qualche grafica promozionale continua a focalizzare l’attenzione sull’eroina titolare Kamala Khan (Iman Vellani) con una fantastica grafica ispirata ai fumetti. Ci sono anche i suoi disegni di Captain Marvel, Wasp e Valkyrie che abbiamo intravisto nel trailer.

Il nuovo poster di Ms Marvel

Inoltre, possiamo dare il primo sguardo al Red Dagger dell’MCU.

Aramis Knight si è unito alla serie Disney+ come Kareem, il vigilante noto come Red Dagger, e abbiamo avuto un’anteprima del suo aspetto nella serie durante il primo trailer, ma è non lo si vedeva benissimo.

La nuova grafica promozionale non solo conferma che manterrà il suo nome da supereroe, ma offre anche un ottima visione del suo design con l’iconica sciarpa rossa e i suoi tipici pugnali.

Il suo design è abbastanza fedele alla versione che abbiamo visto nei fumetti.

Anche MsMarvelUK ha condivisi altre immagini promozionali, in particolare che riprendono un’iconico motto che Kamala ha ripetuto nei fumetti e nel videogame Marvel’s Avengers. La battuta è diventata famosa in quanto nel fumetto originale l’ha pronunciata proprio mentre creava il suo costume: buono non è quello che sei, è quello che fai.

NEW #MsMarvel Promo Art: These are t-shirt designs which feature her iconic line from the comics!

Queste immagini mettono in evidenza il motto e mantengono anche l’estetica del design che apparentemente stanno cercando con Ms. Marvel, allegro e divertente, con una sorta di rimando allo stile dei diari scolastici.