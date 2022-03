Ms Marvel: il primo trailer e data di uscita

Diffuso a sorpresa il primo trailer della nuova serie Disney+ in arrivo a giugno

A sorpresa i Marvel Studios hanno diffuso il primo trailer di Ms Marvel, la nuova serie che uscirà su Disney+ il prossimo 8 giugno. Il trailer introduce Ms Marvel, la nuova supereroina del Marvel Cinematic Universe, che sta solo cercando di bilanciare la sua vita al liceo, la sua famiglia e i suoi super poteri emergenti. Trovate il nuovissimo trailer qui sopra e date un’occhiata al poster qui sotto!

Ms Marvel è una nuova serie originale dei Marvel Studios che introduce Kamala Khan, un’adolescente musulmana americana cresciuta a Jersey City. Una vorace gamer e un’accanita scrittrice di fan-fiction, Kamala è una super fan con un’immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola, fino a quando non ottiene super poteri come gli eroi a cui ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?

Il trailer conferma che alcuni elementi dei fumetti sono stati mantenuti, come l’idolatria di Kamala nei confronti di Carol Danvers, ma sono stati cambiati i poteri (di natura energetica e non più di mutaforma) e la natura degli stessi, ora legati a dei manufatti di origine aliena (presumibilmente kree) e non alle nebbie terrigene degli Inumani. Dato lo scarsissimo successo della miniserie tv Inhumans di qualche anno fa, è evidente che i Marvel Studios abbiano voluto sganciare il personaggio di Ms. Marvel da un marchio fallimentare.

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel. Il cast comprende anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono i produttori esecutivi. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è lo sceneggiatore principale.