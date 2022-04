Ms Marvel: Iman Vellani scrive una commovente lettera sul suo ingresso nel MCU

Iman Vellani sembra una scelta decisamente azzeccata per interpretare la protagonista di Ms Marvel, Kamala Kahn.

Proprio come Kamala, Iman Vellani dimostra di essere una grande fan dei personaggi Marvel e ha quell’indole altruista che caratterizza Ms Marvel.

Lo si era già visto nel video di reazione al trailer, ora in un nuovo video TikTok tratto da Tales From the Collection un fan ha mostrato una sincera corrispondenza tra lui e la star di Ms. Marvel, Iman Vellani, inviata nel marzo 2021 durante la produzione della serie Disney+. Oltre a firmare alcune schede (come richiesto dal fan, che si occupa di autografi delle celebrità), Vellani ha incluso anche una toccante nota.

In esso, ha ringraziato il fan, in questo caso, Tim, per averla contattata e ha sottolineato come “i film Marvel significano il mondo per [lei]”, e che è “oltre l’elettrizzata” di far parte ora del Marvel Cinematic Universe:

“Grazie mille per la tua lettera Tim, significa davvero molto. I film Marvel significano il mondo per me e sono oltremodo entusiasta di farne parte ora, e di sapere che persone come te guarderanno questo spettacolo con tua figlia in mente è tutto ciò che potrei chiedere. Spero davvero che tu ed Emma vi divertiate a guardarlo tanto quanto a me è piaciuto realizzarlo! – Iman”

Se si evince chiaramente qualcosa dalla lettura di questa lettera, è che Iman Vellani sembra avere una sincera passione per il Marvel Cinematic Universe.

Per fortuna, i fan non dovranno aspettare molto per vedere l’incarnazione del personaggio nel MCU prendere vita. Ms Marvel arriverà su Disney+ l’8 giugno. successivamente Kamala Kahn apparirà in The Marvels, nelle sale il 17 febbraio 2023, insieme a Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

I dettagli della trama di questo progetto sono quasi inesistenti, ma se tutte e tre queste supereroine saranno costrette a collaborare, significa che dovranno affrontare una minaccia degna di nota.