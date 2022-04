Moon Girl insieme agli Avengers nel nuovo team-up

Il “tour di ritorno” di Moon Girl nel Marvel Universe prosegue con un team-up della geniale ragazzina con gli Avengers, dopo aver incontrato Miles Morales nello speciale precedente.

A luglio, con ogni probabilità in concomitanza con l’uscita della sua serie animata su Disney Channel, Lunella Lafayette sarà protagonista del nuovo speciale Avengers & Moon Girl, in cui Iron Man, Captain Marvel e gli altri eroi più potenti della Terra affiancheranno la giovane eroina, alla ricerca del disperso Devil Dinosaur.

Dopo il team-up con Miles Morales in cui ha setacciato Brooklyn alla ricerca del suo T-Rex scomparso, a Moon Girl manca ancora Devil Dinosaur, ma ora ha un clone instabile di Devil che deve cercare di stabilizzare per paura di conseguenze esplosive. Contemporaneamente, gli Avengers hanno scoperto un’attività clandestina di dinosauri e hanno bisogno che Lunella si metta subito in viaggio subito con loro per risolverla, dal Wakanda alla Luna!

L’acclamata cantautrice, scrittrice ed ex conduttrice radiofonica sudafricana Mohale Mashigo sarà affiancata dall’artista Diogenes Neves per nuovo ultimo one-shot che rafforzerà ulteriormente l’importanza di Moon Girl nell’Universo Marvel, fornendo anche un perfetto punto di partenza per i lettori curiosi di saperne di più sulla giovane eroina.

Nel presentare la serie di speciali attraverso il sito Marvel, Mohale Mashigo ha dichiarato:

“Scrivere Moon Girl è un sogno che si avvera. Lunella è divertente, eccentrica, intelligente e piena di energia. Mi è piaciuto vederla uscire dalla sua zona di comfort e brillare ancora di più”.

Avengers & Moon Girl, in uscita il 13 luglio, è il secondo speciale team-up di Lunella, dopo Miles Morales & Moon Girl, che segue la storia del personaggio nel prossimo Free Comic Book Day: Marvel’s Voices, in distribuzione il 7 maggio. Moon Girl ha già fatto il suo ritorno con una storia personale nell’antologia Marvel’s Voices: Legacy uscita a febbraio.