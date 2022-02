Moon Girl torna in un team-up con Miles Morales

Il preannunciato ritorno di Moon Girl, introdotto dalla sua storia per il Free Comic Book Day, vedrà un coprotagonista inatteso, vale a dire Miles Morales, Spider-Man (oltre ovviamente al fidato Devil Dinosaur).

Miles Morales and Moon Girl # 1 sarà infatti il primo di una serie di speciali che vedranno Lunella Lafayette e Devil Dinosaur affiancare vari eroi dell’Universo Marvel. Il ritorno di Moon Girl era stato preannunciato tempo fa insieme ad una serie di altri titoli “cardine” che avrebbero dovuto aprirle il 2022 della Marvel, ma il progetto ha subito alcuni ritardi, forse anche per allinearsi ai tempi di lavorazione della serie animata in arrivo su Disney Channel.

La presentazione ufficiale del primo one-shot in uscita il 1° di giugno recita:

Moon Girl è tornata per conquistare l’intero Universo Marvel! Quest’estate, Lunella Lafayette, alias Moon Girl, e il suo fidato compagno T-Rex, Devil Dinosaur, saranno protagonisti di una serie di nuovi one-shot che vedranno il super genio in azione insieme ad alcuni dei più grandi eroi della Marvel. Queste avventure ricche di azione vedranno l’eroina preferita dai fan in un grande tour dell’Universo Marvel, dove utilizzerà il suo intelletto per salvare la situazione insieme agli Avengers, agli X-Men e altro ancora. Con una nuovissima serie solista all’orizzonte, questi numeri unici rafforzeranno ulteriormente l’importanza di Moon Girl nei miti Marvel, fornendo anche degli ideali punti di ingresso per i lettori curiosi di saperne di più sulla giovane eroina. Tutto prende il via in MILES MORALES AND MOON GIRL #1 di giugno dell’acclamato romanziere Mohale Mashigo e dell’artista Ig Guara! “Scrivere Moon Girl è un sogno che si avvera”, ha detto Mashigo. “Lunella è divertente, eccentrica, intelligente e piena di energia. Mi è piaciuto vederla uscire dalla sua zona di comfort e brillare ancora di più”.

La serie personale di Moon Girl and Devil Dinosaur, preannunciata tempo fa, è quindi ancora in sviluppo, e probabilmente arriverà in concomitanza con la serie animata su Disney Channel. Nel frattempo, Lunella vivrà questa serie di avventure a fianco di Spider-Man e, da quanto si evince dalla presentazione, in futuro anche con Avengers, X-Men ed altri.