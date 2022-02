Echo: la sceneggiatrice del fumetto anticipa la trama della serie Disney+

Echo, la serie Disney+ con protagonista Maya Lopez spin-off di Hawkeye, è attualmente in produzione e non sappiamo ancora nulla della trama, ma dalle pagine del recentissimo Phoenix Song: Echo # 5 la sceneggiatrice Rebecca Roanhorse ha rivelato alcuni particolare che ha discusso con gli sceneggiatori della serie TV.

Nelle attuali storie Marvel infatti l’eroina sorda è diventata l’ospite terrestre della Fenice, l’onnipotente entità cosmica fonte di distruzione e rinascita che negli anni è stata legata alla X-Man Jean Grey e altri membri della sua famiglia.

Nella miniserie Phoenix Song: Echo Maya Lopez si è trovata ad affrontare una minaccia che l’ha costretta a risalire la sua linea ancestrale, visitando i suoi antenati in varie epoche storiche.

Secondo le parole di Rebecca Roanhorse, buona parte del background storico è stato concordato con gli sceneggiatori della serie TV Echo attualmente in sviluppo per Disney+, in particolare i “Lighthorseman” della nazione Choctaw e la località di Cahokia.

La Choctaw Nation è la terza tribù più grande riconosciuta a livello federale negli Stati Uniti e la seconda più grande riserva indiana nell’area dopo i Navajo. Per area, la Choctaw Nation è più grande di otto stati degli Stati Uniti – Hawaii, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, New Jersey, Connecticut, Delaware e Rhode Island – così come il territorio di Porto Rico, ed è più grande dell’area combinata del gli ultimi tre (Connecticut, Delaware e Rhode Island).

Il Trattato di Doak’s Stand nel 1820 stanziava 600 dollari all’anno alla nazione Choctaw per organizzare e mantenere i Choctaw Lighthorsemen. A questi uomini fu data l’autorità di arrestare, processare e punire coloro che infrangevano le leggi tribali.

Il sito archeologico di Cahokia è dove sorgeva una città dei nativi americani nei pressi di Collinsville, Illinois, sulle rive del Mississippi vicino a St. Louis e, più precisamente, nell’area nota come American Bottom, che venne abbandonata almeno un secolo prima dell’arrivo degli europei. Sul sito si trovano numerose colline artificiali. Cahokia è il più grande sito archeologico della cultura Mississippiana, ed il termine “Cahokiano” viene a volte usato per citare quella cultura.

La trama della serie Disney+ di Echo quindi, così come ha fatto la miniserie a fumetti, insisterà molto sul retaggio nativo americano di Maya Lopez e sulla vita nelle riserve indiane.