Moon Girl and Devil Dinosaur: presentati i personaggi

La serie animata Moon Girl and Devil Dinosaur è in arrivo quest’estate su Disney Channel, e un’anticipazione dei personaggi è stata data in occasione del panel della Disney Branded Television, nell’ambito del tour stampa invernale 2022 della Television Critics Association.

I produttori esecutivi Laurence Fishburne e Steve Loter, il produttore supervisore Rodney Clouden e i membri del cast Diamond White (Lunella Lafayette/Moon Girl), Libe Barer (Casey) e Fred Tatasciore (Devil Dinosaur), erano presenti per parlare di questa nuova pionieristica serie.

La serie animata già annunciata arriverà su Disney Channel nell’estate 2022. Basato sui fumetti di successo della Marvel, Moon Girl e Devil Dinosaur della Marvel segue le avventure della super geniale 13enne Lunella Lafayette e del suo T-Rex da 10 tonnellate, Devil Dinosaur. Dopo che Lunella ha accidentalmente portato Devil Dinosaur nell’odierna New York City attraverso un vortice temporale, i due lavorano insieme per proteggere il Lower East Side della città dai pericoli.

L’attrice e cantante Diamond White interpreterà Lunella Lafayette (aka Moon Girl) nell’attesissima serie animata.

Una delle persone più intelligenti dell’universo Marvel, la tredicenne Lunella Lafayette protegge la sua amata comunità del Lower East Side come la supereroina con i pattini a rotelle e i gadget tecnologici conosciuta come Moon Girl.

Altri membri del cast includono Libe Barer nel ruolo di Casey; Jermaine Fowler nel ruolo di James Jr; e Sasheer Zamata come Adria.

Casey è un’esplosiva ebrea-portoricana di 13 anni, manager e migliore amica di Moon Girl. La sua missione è rendere Moon Girl e Devil Dinosaur i supereroi più amati.

Il padre di Lunella, James Jr., è un uomo d’affari ottimista e non convenzionale. Lui e la sua famiglia gestiscono Roll With It, una nuova pista di pattinaggio a rotelle a New York City. “Roll with it” è anche il credo personale di James, poiché guarda sempre al lato positivo della vita.

Adria, la mamma di Lunella, è un’attivista sociale e musicista che fa da DJ a Roll With It, la pista di pattinaggio a conduzione familiare.

A completare il resto del cast c’è Alfre Woodard nei panni di Mimi; Gary Anthony Williams nei panni di Pops e il produttore esecutivo della serie Laurence Fishburne che darà la voce al ruolo ricorrente di The Beyonder.

La nonna di Lunella, Mimì, è la roccia della famiglia. Non sopporta le stupidaggini e guida tutti, in particolare Lunella, con gentili richiami e consigli. Ma agisci in modo sciocco o mettiti contro e ti rimetterà al tuo posto con una delle sue punzecchiature brevettate.

Pops è il fantastico nonno di Lunella e l’orgoglioso proprietario di Roll With It. È un abile riparatore e un artigiano meticoloso, costruisce pattini personalizzati e fa rivivere quelli vecchi finché non sono anche migliori di quelli nuovi.

L’Arcano (The Beyonder) è un essere curioso, malizioso e volubile. È un imbroglione comicamente malizioso ed egocentrico. Sebbene Beyonder sia onnisciente e onnipotente quando si tratta della composizione della materia e dell’universo, è molto ignorante sui comportamenti umani.

E la star co-titolare è Fred Tatasciore nei panni dell’unico Devil Dinosaur!

Devil Dinosaur è come un cucciolo di 10 tonnellate: è giocoso, fieramente leale e totalmente guidato dal suo appetito. Come partner (e famiglia) di Moon Girl, contribuisce con muscoli, denti, artigli, astuzia e un fiuto eccellente.

EW ha condiviso anche il design del personaggio di Moon Girl:

Lunella, alias Moon Girl, è stata creata da Brandon Montclare, Amy Reeder e Natacha Bustos (e colorata da Tamra Bonvillain) nel 2015 e da allora la persona più intelligente del mondo non si è più fermata! Devil Dinosaur è stato invece creato dalla leggenda dei comics Jack Kirby nel 1978, all’epoca accoppiato con Moon Boy in un mondo preistorico.