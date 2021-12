Marvel’s Hit-Monkey – Marvel e Disney hanno pubblicato il Trailer ed il Poster in ITALIANO!

Nel 2019 è stato annunciato che Marvel Television avrebbe collaborato con Hulu per produrre quattro serie animate: M.O.D.O.K., Hit Monkey, Tigra & Dazzler e Howard the Duck. Sfortunatamente per quegli spettacoli, poco dopo essere stati annunciati, al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è stato insignito del titolo aggiuntivo di Chief Creative Officer alla Marvel.

Con l’avvicinarsi della data di pubblicazione della Serie Animata in Italia che verrà il prossimo 26 Gennaio, Marvel ha voluto pubblicare sia il Primo Trailer che anche il Primo Poster!

Ecco il Trailer in ITALIANO!! Buona Visione:

La vendetta sarà selvaggia. #HitMonkey, una nuova serie originale in streaming, inizia il 26 Gennaio su #DisneyPlus. pic.twitter.com/TexPWlcwva — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) December 29, 2021

Ed ecco anche il Poster:

Chi è Hit-Monkey nei fumetti?

Hit-Monkey è un personaggio che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Creato dallo scrittore Daniel Way e dall’artista Dalibor Talajić, Hit-Monkey è apparso per la prima volta in Hit-Monkey #1 (Aprile 2010), un fumetto digitale su Marvel Digital Comics Unlimited.

Ricordiamo che la Serie Animata su Disney+ negli Stati Uniti è uscita il 17 Novembre di quest’anno con episodi a cadenza settimanale ma di recente la Walt Disney Company ha confermato che tutti e 10 gli episodi della Serie Animata saranno disponibili sul servizio streaming della Casa di Topolino in Italia a partire dal 26 Gennaio 2022.

