Spider-Man 4 – Kevin Feige annuncia che stanno sviluppando ufficialmente il Film!

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts.

In un’intervista con il New York Times, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e la produttrice della Sony Amy Pascal hanno anticipato cosa accadrà con il quarto film solista di Spider-Man nel MCU. Poco meno di un mese fa, prima di No Way Home la Pascal aveva confermato i piani per una nuova trilogia nel Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland

Alla domanda sul rapporto di lavoro tra Sony e Disney, la Pascal ha espresso la speranza che i due studi continueranno a lavorare insieme su importanti progetti per il prossimo futuro:

“Siamo produttori, quindi crediamo sempre che tutto funzionerà. Adoro lavorare con Kevin. Abbiamo una grande partnership, insieme a Tom Rothman, che gestisce Sony ed è stato determinante, un grande leader con grandi idee. Spero che possa durare per sempre.”

Kevin Feige ha invece voluto tranquillizzare i fan confermando che Spider-Man 4 si trova già in fase di sviluppo iniziale!

“Amy, io, la Disney e la Sony ne stiamo parlando sì, abbiamo iniziato a sviluppare attivamente dove ci porterà la storia del prossimo Film, dico questo per non far preoccupare i fan che temono un altro trauma dopo la separazione avvenuta con Far From Home. Non succederà questa volta.”

Pascal ha anche scherzato sul fatto che il finale di Spider-Man: No Way Home avrà un impatto importante su ciò che accadrà nei Film futuri:

“Alla fine del Film che abbiamo appena realizzato, vedi Spider-Man prendere una decisione epocale, una che non gli hai mai visto fare prima. È un sacrificio. E questo ci dà molto su cui lavorare per il prossimo Film. “

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

