Ottimi incassi in Italia al primo giorno di proiezione e fan in delirio per Spider-Man: No Way Home di Jon Watts.

Spider-Man: No Way Home – partenza record in Italia!

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts.

Attestandoci agli ultimi dati di Cinetel, il Film ha raccolto la cifra di 2.895.722 euro di incassi nel suo debutto al primo giorno, per un totale di 385mila presenze, superando i traguardi raggiunti da ogni altro Film al debutto durante l’anno. Questo è un assoluto record dell’era pandemica, ma che avrebbe fatto notizia anche quando l’emergenza Covid-19 non sapevamo cosa fosse .

Cifre comunque importanti non solo per il Film, ma anche per l’industria cinematografica italiana. Numeri del genere testimoniano la volontà degli italiani di tornare nelle sale, cosa non banale dopo gli ultimi due anni e dopo la diffusione sempre più frequente dei servizi di streaming.

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

