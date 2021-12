Spider-Man: No Way Home – le prime recensioni sono del tutto positive! E’ al 99% su Rotten Tomatoes!

Spider-Man: No Way Home è un successo incredibile per la critica americana, è al 99% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes.

Dopo una breve “separazione”, nel Settembre del 2019 la Sony Pictures e la Disney hanno siglato un nuovo accordo che permetterà ai Marvel Studios di continuare ad utilizzare lo Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, e così facendo di concludere la trilogia dedicata al personaggio con un terzo sequel intitolato Spider-Man: No Way Home.

Come sappiamo ormai domani uscirà uno dei Film più attesi dell’MCU: Spider-Man: No Way Home. Questa notte si è tenuta la world premiere a Los Angeles, con cast e crew che hanno sfilato sul red carpet poco prima della proiezione del film per la prima volta in anteprima. L’embargo per le recensioni è terminato in mattinata e sul noto aggregatore Rotten Tomatoes il Film ha debuttato con il massimo del punteggio: 100 su 100.

A distanza di ore, il film poi si è soffermato con un punteggio del 99% e di 67 recensioni, soltanto una è negativa (la media voto è di 8.10 su 10)

Al momento invece per quanto riguarda invece la Top Critics (la critica selezionata da Rotten Tomatoes), il punteggio rimane stabile sul 100%, con 19 recensioni positive su 19 ed una media voto di 7.5 su 10.

Inoltre vari giornalisti americani hanno pubblicato su Twitter le loro prime impressioni, che sembrano essere anch’esse positive!

Tom Holland is terrific in #SpiderManNoWayHome – my favorite performance of the trilogy. His Spidey battles are epic (the stuff w/ Willem Dafoe is especially frightening), and his journey as Peter Parker has this great balance of humor & hardship. He grows up a lot in this one pic.twitter.com/gnHYUVtajd — Erik Davis (@ErikDavis) December 14, 2021

“Posso dire con convinzione che è il miglior film su Spider-Man in live action. Un finale emozionante alla trilogia di Homecoming, ma anche un divertente ed eccitante tributo a 20 anni di film sull’Uomo Ragno. Diverte, ma spezza il cuore.”

#SpiderManNoWayHome is the most satisfying #SpiderMan movie you can imagine today. The movie delivers. It’s packed and moves at lightning speed. Relentless. It’s just so satisfying and rewarding. Hats off to Jon Watts for landing this one. Just an epic movie. Wow. pic.twitter.com/Acw4T9OHYA — BD (@BrandonDavisBD) December 14, 2021

“È il film su Spider-Man più soddisfacente che possiate immaginare al giorno d’oggi. Il film funziona. È ricco di elementi ed è molto veloce. Complimenti a Jon Watts, è un film epico.”

“Ho piano. Per tutto. Il tempo.”

#SpiderManNoWayHome is an emotional journey that lives up to its expectations. It feels like one chapter for #spiderman ends and another is just about to begin!!! pic.twitter.com/zjUINeqPST — The Illuminerdi (@The_Illuminerdi) December 14, 2021

“È un viaggio emozionante che rispetta ogni tipo di aspettative. Chiude un capitolo su Spider-Man e ne apre uno nuovo.”

#SpiderManNoWayHome makes you feel every feeling you could possibly feel. It is 2.5 hours of nonstop emotion, action, quips, and heart. Everything you want from a Peter Parker story. It has never been a better time to be a Spider-Man fan. @MCU_Direct — Matt Roembke – TheDirect.com (@mattroembke) December 14, 2021

“Spider-Man: No Way Home ti fa provare ogni emozione. Due ore e mezza di emozioni incessanti, azione e cuore. Tutto quello che vuoi da una storia su Peter Parker.”

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

Hai mai visto il Film animato Spider-Man – Un Nuovo Universo?