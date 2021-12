Black Panther: Wakanda Forever – le riprese ripartiranno a Gennaio! Smentito l’allontanamento dal Film di Letitia Wright

Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l’assenza di Chadwick Boseman.

Ovviamente la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di familiari, amici, colleghi e fan della star, e nemmeno l’Universo Cinematografico Marvel sarà più lo stesso senza di lui. Ma Black Panther 2 si farà, come anche Ryan Coogler, aveva spiegato durante una nuova intervista con il perché “fermarsi sarebbe stato più difficile“.

Come sappiamo le riprese del Film erano state interrotte per permettere a Letitia Wright, interprete di Shuri, di riprendersi completamente dall’infortunio avvenuto qualche mese fa sul set, che però si è rivelato più grave del previsto. Dopo l’incidente, la Wright si è spostata a Londra, dove ha seguito una lunga fisioterapia mentre la produzione è continuata senza di lei. Il regista Ryan Coogler, secondo i report, ha girato tutto il materiale possibile che non la coinvolgesse, ma date le cause della difficoltà di andare avanti a girare senza che l’attrice fosse presente fisicamente sul set, i Marvel Studios avevano deciso di organizzare un nuovo piano di riprese che comincerà nei primi mesi del 2022.

Adesso Secondo il The Hollywood Reporter, Black Panther 2 è infatti sulla buona strada e riprenderà le riprese ad Atlanta nel Gennaio del 2022 insieme a Letitia Wright:

“Letitia Wright e Black Panther 2 sono finiti nelle tendenze con alcuni rumor provenienti dai bassifondi. Abbiamo indagato un po’ e fonti vicine alla produzione dicono che Black Panther 2 è effettivamente sulla buona strada per ricominciare le riprese a fine Gennaio ad Atlanta. Con la Wright.“

Questa notizia supporta una lettera del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige nel Novembre del 2021 in cui lui e lo studio hanno ringraziato “Letitia per tutto ciò che sta facendo per tornare sul set” e che “siamo in programma per riprendere le riprese – con Letitia – nel gennaio 2022”.

Black Panther: Wakanda Forever – in breve

Black Panther: Wakanda Forever, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) è attualmente in trattative per interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola.

Le riprese del Film sono iniziate questo Giugno, ma non sono ancora state rivelate le location in cui si terranno. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’11 Novembre 2022 nelle sale Statunitensi.

Hai mai visto Black Panther?