Moon Girl & Devil Dinosaur – Il primo teaser trailer della nuova serie animata Marvel!

Nel 2018 Disney Channel aveva annunciato Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, una serie animata incentrata sul personaggio di Lunella Lafayette e sul T-Rex rosso creato originariamente da Jack Kirby in arrivo nel 2022 che vedrà Laurence Fishburne (Bill Foster in Ant-Man and The Wasp) in qualità di produttore esecutivo e doppiatore.

A distanza di qualche anno, sappiamo che l’adattamento si farà attendere ancora un po’. L’arrivo in TV, infatti, è previsto per l’estate del 2022, ma una piccola anteprima presentata proprio da Laurence Fishburne è stata condivisa a sorpresa nelle scorse ore.

Ecco il Teaser Trailer! Buona Visione:

Chi sono Moon Girl & Devil Dinosaur?

Moon Girl (Lunella Lafayette) è un supereroe che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione in Moon Girl and Devil Dinosaur #1 (Novembre 2015) ed è stata creata dagli scrittori Brandon Montclare e Amy Reeder, e l’artista Natacha Bustos .

Lunella è una bambina di 9 anni descritta come il personaggio più intelligente dell’Universo Marvel esistente. In qualche modo sostituendo Moon-Boy , fa coppia con Devil Dinosaur, con il quale condivide un legame mentale a causa dell’essere un Inumana.

La serie Animata!

La serie, è prodotta da Disney Television Animation e da Marvel Animation, vedrà Laurence Fishburne (Ant-Man and The Wasp), Helen Sugland della Cinema Gypsy Productions e il vincitore di un Emmy Steve Loter (Disney’s Kim Possible) nelle vesti di produttori esecutivi. Rodney Clouden (Futurama) è il supervisore alla produzione, Jeffrey M. Howard (Planes) e Kate Kondell (The Pirate Fairy) sono co-produttori e story editor mentre Pilar Flynn (Elena of Avalor) fungerà da produttore. Nel cast vocale figurano Diamond White (Lunella Lafayette/Moon Girl), Alfre Woodard (Mimi), Libe Barer (Casey), Sasheer Zamata (Adria), Jermaine Fowler (James Jr.), Fred Tatasciore (Devil Dinosaur), Gary Anthony Williams (Pops) e Laurence Fishburne (l’Arcano).

