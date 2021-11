Marvel’s Hit-Monkey – i Marvel Studios hanno impedito al Team di utilizzare Bullseye

Nel 2019 è stato annunciato che Marvel Television avrebbe collaborato con Hulu per produrre quattro serie animate: M.O.D.O.K., Hit Monkey, Tigra & Dazzler e Howard the Duck. Sfortunatamente per quegli spettacoli, poco dopo essere stati annunciati, al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è stato insignito del titolo aggiuntivo di Chief Creative Officer alla Marvel.

Durante un’intervista, i registi dello Show hanno rivelato un sorprendente retroscena sulla serie, che potrebbe connettersi ad una recente notizia sul MCU.

Will Speck e Josh Gordon hanno infatti ammesso che, sin dall’inizio, erano intenzionati ad introdurre Bullseye. Ma i Marvel Studios si sono opposti:

“Sì, Bullseye era nei numeri originali di Hit-Monkey ed era quello che inizialmente pensavamo di usare, ma per vari motivi non abbiamo potuto. Ma la Marvel invece ci ha offerto Lady Bullseye e abbiamo pensato: ‘Wow. Questo è molto più interessante dal momento che è un personaggio che non abbiamo ancora visto molto.’ Eravamo entusiasti di aver ottenuto quel personaggio.”

Potenzialmente i Marvel Studios potrebbero avere dei piani per questo storico villain di Daredevil, motivo per cui hanno impedito alla serie su Hit Monkey di utilizzarlo? Presto per dirlo ma ovviamente se ci saranno novità ve li riveleremo qui sul nostro sito!

Chi è Hit-Monkey nei fumetti?

Hit-Monkey è un personaggio che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Creato dallo scrittore Daniel Way e dall’artista Dalibor Talajić, Hit-Monkey è apparso per la prima volta in Hit-Monkey #1 (aprile 2010 ), un fumetto digitale su Marvel Digital Comics Unlimited.

Ricordiamo che l’uscita della Serie Animata su Disney+ era prevista inizialmente per il 17 Novembre di quest’anno con episodi a cadenza settimanale ma di recente la Walt Disney Company ha confermato che tutti e 10 gli episodi della Serie Animata saranno disponibili sul servizio streaming della Casa di Topolino a partire dal 26 Gennaio 2022.

