Marvel’s Hit-Monkey – Secondo Trailer e primo Poster per la Serie Animata targata Hulu!

Nel 2019 è stato annunciato che Marvel Television avrebbe collaborato con Hulu per produrre quattro serie animate: M.O.D.O.K., Hit Monkey, Tigra & Dazzler e Howard the Duck. Sfortunatamente per quegli spettacoli, poco dopo essere stati annunciati, al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è stato insignito del titolo aggiuntivo di Chief Creative Officer alla Marvel.

Qualche tempo fa abbiamo visto il Teaser di Hit Monkey, e adesso abbiamo finalmente un primo Trailer Ufficiale pubblicato da Hulu.

Ecco di seguito il Trailer. Buona Visione:

Come vediamo dal trailer vediamo subito che la serie sarà sicuramente piena di battute e azione, e scopriamo anche come si forma il legame tra Bryce (doppiato da Jason Sudeikis) e il macaco delle nevi giapponese (doppiato da Fred Tatasciore). Infatti da quel che vediamo, Bryce viene colpito a morte nelle Alpi mentre scappa da figure misteriose. Il suo spirito si lega a una scimmia che osservava da vicino mentre tutto questo accadeva.

Inoltre è stato rilasciato anche il bellissimo Poster Ufficiale della Serie Animata. Che potete come sempre visionare di seguito:

E voi che ne pensate di Marvel's Hit-Monkey?? La guarderete alla Premiere??

Chi è Hit-Monkey nei fumetti?

Hit-Monkey è un personaggio che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Creato dallo scrittore Daniel Way e dall’artista Dalibor Talajić, Hit-Monkey è apparso per la prima volta in Hit-Monkey #1 (aprile 2010 ), un fumetto digitale su Marvel Digital Comics Unlimited.

