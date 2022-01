Tutti i Film, Serie TV, Speciali, Serie Animate, Fumetti e Videogiochi Marvel in uscita nel 2022!

Nonostante proseguano i problemi dovuti alla Pandemia in tutto il Mondo, il ritorno dei progetti dei Marvel Studios continua ad essere sempre più costante. Adesso andremo a vedere quali saranno invece tutti i progetti previsti per questo 2022 dei Marvel Studios e non solo, che siano Film, Serie TV o Videogiochi.

FILM:

Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia (4 MAGGIO 2022)

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland. Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà nei Cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast torneranno Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah). Inoltre sono rumoreggiati dei cameo importanti ed inediti come alcuni degli X-Men, i Fantstici 4 e eroi che conosciamo ma da Universi differenti.

Thor: Love & Thunder (8 LUGLIO 2022)

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia. I Film è previsto per l’8 Luglio 2022!

Black Panther: Wakanda Forever (11 NOVEMBRE 2022)

Black Panther: Wakanda Forever, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) dovrebbe interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola. Le riprese del Film sono iniziate a Giugno 2021. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’11 Novembre 2022 nelle sale Statunitensi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) (7 OTTOBRE 2022)

Tecnicamente Spider-Man: Un nuovo universo non fa parte del Marvel Cinematic Universe ma in ogni caso, Spider-Man: Across the Universe è il sequel diretto del Film d’animazione premio Oscar uscito nel 2018, ma sarà un progetto molto più ambizioso, diviso addirittura in due parti, con la prima prevista a Ottobre 2022 e la seconda nel 2023. Ritroveremo Miles Morales a fare i conti con la sua doppia vita da adolescente e da supereroe, che sarà sconvolta nuovamente quando Gwen Stacy lo trascinerà in un’altra avventura interdimensionale.

Morbius (31 Marzo 2022)

La pellicola, facente parte del Sony Pictures Universe of Marvel Characters, era prevista inizialmente per il 2020 ma di recente lo studio ha deciso di rinviare il cinecomic più e più volte a causa della pandemia da Covid-19. Adesso previsto per le sale italiane il 31 Marzo 2022 Morbius, è diretto da Daniel Espinosa (Child 44 – Il bambino numero 44, Life – Non oltrepassare il limite) e scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless (Dracula Untold, Gods of Egypt), vedrà nel cast Jared Leto (Michael Morbius), Matt Smith (Loxias Crown), Adria Arjona (Martine Bancroft), Tyrese Gibson (Agente Simon Stroud), Michael Keaton (Adrian Toomes/Avvoltoio), Jared Harris e Al Madrigal.

SERIE TV:

Moon Knight (30 Marzo 2022)

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show sono iniziate a Maggio del 2021, e si sono tenute principalmente nella città di Budapest. Non sappiamo ancora quanto sarà fedele ai fumetti la Serie TV in sei episodi creata da Jeremy Slater, ma sembra che Moon Knight sarà una specie di Batman per il Marvel Cinematic Universe, e che dovrà vedersela con un culto al quale fa capo un nemico interpretato da Ethan Hawke. La serie è in programma per debuttare il 30 Marzo 2022 su Disney+.

She-Hulk (MAGGIO 2022)

She-Hulk seguirà il viaggio di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un avvocato di New York, la cui vita cambia in seguito a un incidente, e una trasfusione di sangue ricevuto da suo cugino, Bruce Banner. Mark Ruffalo riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk nella serie, e Tim Roth tornerà nel ruolo di Abominio. Ginger Gonzaga è stato scelto per un ruolo al momento coperto dal mistero. La serie sarà diretta da Jessica Gao (Silicon Valley e Rick and Morty).

Ms. Marvel (ESTATE 2022)

La serie incentrata sulla giovanissima supereroina non ha ancora una data di uscita precisa, ma sappiamo che uscirà entro l’estate. Iman Vellani interpreterà la protagonista, che sarà affiancata da un eterogeneo cast di comprimari appartenenti a etnie e generi diversi. I sei episodi si ispireranno al fortunato ciclo di storie ideato da Sana Amanat e G. Willow Wilson e faranno da prologo a The Marvels, il film in uscita nel 2023 che riunirà Ms. Marvel, Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Secret Invasion e What…If? (Stagione 2)

Inizialmente queste 2 Serie TV erano state programmate per debuttare proprio nel 2022 come confermato dalla divisione Giapponese dei Marvel Studios. Ma nei giorni scorsi la stessa divisione ha rimosso i 2 Show dal catalogo pubblicato in precedenza, quindi presumendo che fossero stati rimandati al 2023. In ogni caso non c’è stato ancora nessun comunicato Ufficiale a riguardo quindi non ci resta che aspettare notizie nei prossimi Mesi a venire.

SERIE ANIMATE

Marvel’s Hit Monkey (26 GENNAIO 2022)

“Dopo che la tribù di un macaco giapponese è stata massacrata, la scimmia si allea con il fantasma di un sicario americano. Insieme, i due cominciano a combattere e a farsi strada nella malavita di Tokyo.” La Serie Animata su Disney+ negli Stati Uniti è uscita il 17 Novembre di quest’anno con episodi a cadenza settimanale ma di recente la Walt Disney Company ha confermato che tutti e 10 gli episodi della Serie Animata saranno disponibili sul servizio streaming della Casa di Topolino in Italia a partire dal 26 Gennaio 2022.

Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur (2022)

Nel 2018 Disney Channel aveva annunciato Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, una serie animata incentrata sul personaggio di Lunella Lafayette e sul T-Rex rosso creato originariamente da Jack Kirby in arrivo nel 2022 che vedrà Laurence Fishburne (Bill Foster in Ant-Man and The Wasp) in qualità di produttore esecutivo e doppiatore.

La serie, è prodotta da Disney Television Animation e da Marvel Animation, vedrà Laurence Fishburne (Ant-Man and The Wasp), Helen Sugland della Cinema Gypsy Productions e il vincitore di un Emmy Steve Loter (Disney’s Kim Possible) nelle vesti di produttori esecutivi. Rodney Clouden (Futurama) è il supervisore alla produzione, Jeffrey M. Howard (Planes) e Kate Kondell (The Pirate Fairy) sono co-produttori e story editor mentre Pilar Flynn (Elena of Avalor) fungerà da produttore. Nel cast vocale figurano Diamond White (Lunella Lafayette/Moon Girl), Alfre Woodard (Mimi), Libe Barer (Casey), Sasheer Zamata (Adria), Jermaine Fowler (James Jr.), Fred Tatasciore (Devil Dinosaur), Gary Anthony Williams (Pops) e Laurence Fishburne (l’Arcano).

SPECIALI

Guardiani della Galassia: Holiday Special (NATALE 2022)

Ispirato al famigerato Star Wars Holiday Special del 1978, Guardiani della Galassia: Holiday Special sarà uno Speciale, che vedremo su Disney+ il prossimo Natale. Questo episodio, scritto e diretto da James Gunn, sarà assolutamente canonico e, anzi, fungerà da prologo a Guardiani della Galassia Vol. 3, il prossimo Film che vedremo solo nel 2023. Gunn prevede di filmare l’Holiday Special nelle prossime settimane, durante le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3: considerando che la lavorazione del Film si concluderà ad Aprile, è possibile che a giorni comincino a girare foto e informazioni anche su questo curiosissimo evento natalizio.

Werewolf By Night (HALLOWEEN 2022)

Werewolf by Night è uno speciale di Halloween prodotto dai Marvel Studios, che verrà roilasciato in streaming su Disney+ da Halloween 2022. Nel cast troviamo Gael García Bernal (Jack Russell/Licantropus) e Laura Donnelly.

VIDEOGIOCHI

Marvel’s Avengers (AGGIORNAMENTI 2022)

Crystal Dynamics e Square Enix hanno aggiornato il loro Marvel’s Avengers pochi mesi fa con l’espansione Guerra per il Wakanda e un nuovo personaggio, Pantera Nera, cui è seguito un aggiornamento minore che ha finalmente portato Spider-Man su console PlayStation come promesso addirittura prima del lancio. Al momento non sembrano esserci altre espansioni importanti all’orizzonte, ma alcuni leak sembrerebbero confermare la lavorazione di almeno due nuovi personaggi giocabili: Dottor Strange e She-Hulk.

Marvel’s Midnight Suns (MARZO 2022)

Si tratta di un titolo strategico sviluppato da 2K Games e Firaxis paragonato a XCOM e definito come un Action-RPG strategico. Marvel Games ha annunciato che il gioco uscirà a Marzo 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il protagonista sarà The Hunter, un personaggio creato da zero che potrà essere completamente personalizzato e sarà il figlio di Lilith, villain della storia. Saranno inoltre presenti 12 personaggi, tra cui Ghost Rider, Dr. Strange, Iron Man, Wolverine, Captain America, Magik, Nico, Captain Marvel e Blade e si potranno sviluppare legami con ognuno di loro. Secondo il comunicato di presentazione, sarà un’esperienza single player.

FUMETTI

Marvel ha rinnovato, in modo drammatico, l’intera linea di fumetti dedicata agli X-Men nel 2019, lanciando House of X e Powers of X. Questo nuovo inizio ha dato il via a una nuova era per i mutanti: nel 2022 Marvel sussurra che arriverà la nuova fase di questa storyline epica, qualcosa che si chiama Destiny of X. Aspettiamoci una nuova ondata di fumetti come X-Men Red,The Immortal X-Men, Knights of X e X-Force. Questo nuovo status quo si baserà su libri come Inferno, X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine.

Anche se il 2022 di Marvel sembra focalizzato su personaggi molto noti come Spider-Man e gli X-Men, dovrebbe anche offrire un gran momento per Iron Fist. Non Danny Rand, però, un nuovo Iron Fist. La nuova serie limitata dedicata al personaggio verrà lanciata a Febbraio. La sceneggiatrice Alyssa Wong e l’artista Michael YG presenteranno una versione tutta nuova dell’eroe, che ormai ha già quasi cinquant’anni. Il nuovo Iron Fist prenderà il posto del depotenziato Danny Rand, ma Marvel suggerisce che i poteri e le origini del nuovo personaggio non saranno quello che i fan si aspettano.

Marvel ha annunciato anche l’uscita di due serie su Captain America, con protagonisti Steve Rogers e Sam Wilson/Falcon. Marvel ha da poco annunciato l’arrivo di ben due serie regolari dedicate a Capitan America, facendo vestire i panni della Sentinella della Libertà sia dalla sua storica identità di Steve Rogers sia da chi ne ha di recente raccolto il testimone anche nel Marvel Cinematic Universe, ovvero Sam “Falcon” Wilson. La prima sarà Captain America: Sentinel of Liberty, incentrata su Steve Rogers, sarà scritta da Jackson Lanzing e Colin Kelly, lo stesso team che ha realizzato con Mike Del Mundo la recente miniserie serie su Kang il Conquistatore, e disegnata da Carmen Carnero. Captain America: Symbol of Truth verrà realizzata da Tochi Onyebuchi e dal disegnatore RB Silva e vedrà Sam Wilson in possesso di un nuovo, inedito scudo. Le due testate verranno presentato con l’albo introduttivo Captain America #0, in uscita ad Aprile. Sarà proprio sulle pagine di questo albo che Armin Zola, storico nemico di Capitan America, lancerà l’attacco che farà unire i due eroi.

Marvel Comics ha annunciato inoltre Moon Knight: Black, White, and Blood, una miniserie a fumetti antologica in quattro parti che esplorerà il lato oscuro del Pugno di Khonshu con storie brevi interamente in bianco e nero sulla falsa riga del trattamento riservato a Wolverine, Carnage e Deadpool.

Il primo numero, scritto da Jonathan Hickman (House of X) e disegnato da Chris Bachalo (Uncanny X-Men) e in uscita ad Aprile, introdurrà un nuovo Moon Knight che assumerà l’identità dell’antieroe nell’immediato futuro. Questo personaggio, tuttavia, non sarà collegato all’altro Pugno di Khonshu, Hunter’s Moon, introdotto di recente nella serie a fumetti attualmente in corso su Moon Knight.

Spider-Punk sta per fare il suo ritorno nei fumetti. Dopo essere stato tra i protagonisti degli eventi a fumetti Ragnoverso e Spidergeddon, ed essere comparso come costume di Spider Man PS4, Spider-Punk sarà protagonista di una miniserie in cinque numeri scritta da Cody Ziglar e illustrata da Justin Mason. La nuova serie di Spider-Punk vedrà Hobie Brown affrontare le conseguenze della caduta del Presidente Norman Osborn. Tra i personaggi che dovrebbero comparire nella miniserie, figura anche una variante di Riri Williams, l’alter ego dell’eroina Ironheart, che presto sarà protagonista di una serie di Disney+. L’uscita di Spider-Punk #1 è fissata per Aprile 2022. La main cover del numero è disegnata da Olivier Coipel, ma è prevista anche l’uscita di una variant cover ad opera di Todd Nauck.

