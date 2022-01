Disney+ aggiunge i Marvel One-Shot e i Mockumentary dedicati a Thor doppiati in ITALIANO sulla piattaforma!

Nei primi anni del Marvel Cinematic Universe, i Marvel Studios hanno realizzato dei Cortometraggi ambientati sempre all’interno di esso. Tali cortometraggi, chiamati Marvel One-Shot, sono stati allegati alle copie fisiche dei Film usciti in quegli anni. Inoltre sempre in allegato alla copia fisica, sono usciti 3 Mockumentary (Falsi Documentari) dedicati al personaggio di Thor e ai suoi “comprimari”.

Adesso molto inaspettatamente sulla versione italiana di Disney+, è stata aggiunta la collezione (quasi tutta) dei Marvel One-Shot rinominata “Irripetibili Marvel“:

I corti sono:

Il Consulente ( 2011 , incluso nel Blu-Ray di Tho r e ambientato dopo gli eventi de L’incredibile Hulk , protagonista Phil Coulson ).

( , incluso nel di r e ambientato dopo gli eventi de , protagonista ). Scena comica nel raggiungere il martello di Thor ( 2011 , incluso nel Blu-Ray di Captain America – il Primo Vendicatore e ambientato prima di Thor , protagonista Phil Coulson ).

( , incluso nel di e ambientato prima di , protagonista ). Item 47 ( 2012 , incluso nel Blu-Ray di The Avengers e ambientato dopo il Film , protagonisti Bennie Pollack e Claire Wise ).

( , incluso nel di e ambientato dopo il , protagonisti e ). Agente Carter ( 2013 , incluso nel Blu-Ray di Iron Man 3 , ambientato dopo Captain America – il Primo Vendicatore , protagonista Peggy Carter ).

( , incluso nel di , ambientato dopo , protagonista ). Viva Il Re (2014, incluso nel Blu-Ray di Thor: the Dark World, ambientato dopo Iron Man 3, protagonista Trevor Slattery).

Come detto sono presenti anche i tre Mockumentary “Team Thor”, tutti scritti e diretti da Taika Waititi:

Team Thor ( 2016 , presentato al San Diego Comic-Con , incluso nel Blu-Ray di Captain America: Civil War , protagonisti Thor , Bruce Banner e Darryl Jacobson ).

( , presentato al , incluso nel di , protagonisti , e ). Team Thor: Parte 2 ( 2017 , incluso nel Blu-Ray di Doctor Strange , protagonisti Thor e Darryl Jacobson ).

( , incluso nel di , protagonisti e ). Squadra Darryl (2018, incluso nel Blu-Ray di Thor: Ragnarok, protagonisti Darryl e Grandmaster).

Un solo Marvel One-Shot non è stato incluso nella collezione su Disney+: Peter’s To-Do List. Incluso nel 2019 nel Blu-Ray di Spider-Man: Far from Home, il corto è ambientato dopo il Film, con protagonista Peter Parker. Però ovviamente trattandosi di un prodotto Sony Pictures. E quindi al momento non è presente sulla piattaforma streaming della Disney come naturalmente gli altri Film del franchise di Spider-Man.

