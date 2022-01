Possibili dettagli sul casting di Clea per il tanto atteso Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – Charlize Theron interpreterà Clea nel Film?

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

Su Twitter in questi giorni, diversi insider hanno iniziato a rumoreggiare su un personaggio molto connesso allo Stregone Supremo e da tempo chiaccherato: Clea. Alcuni di loro, inoltre, hanno tirato in ballo il nome di Charlize Theron, che secondo i rumor avrebbe incontrato i Marvel Studios per discutere di un possibile ruolo nel MCU!

Nello specifico, KC Walsh, di solito uno dei più attivi, ha pubblicato e poi rimosso una foto dell’attrice insieme ad una di Clea, quindi un altro noto insider, Daniel Ricthman, ha aggiunto un curioso dettaglio.

Maybe worked out after all — Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) January 17, 2022

Come si può ben vedere in questo presunto documento di produzione, possiamo scoprire che l’attrice in una prima fase aveva rifiutato un ruolo nel MCU, ma può essere che ci sia stato un altro incontro dove potrebbero aver definito un altro accordo grazie alle ultime sessioni di riprese aggiuntive che si sono svolte ultimamente.

Ovviamente non c’è niente di confermato, quindi vi invitiamo a prendere questa notizia “con le pinze“.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

