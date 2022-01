Moon Knight: Black, White, and Blood, l’antologia in occasione della serie TV

In occasione del lancio della nuova serie su Disney+ Marc Spector raddoppia anche sugli scaffali, con l’uscita della nuova testata Moon Knight: Black, White, and Blood prevista per aprile.

Si tratta di una miniserie antologica, sulla scia di quelle già dedicate a Wolverine, Deadpool, Carnage ed Elektra, stampata in tricromia, ovvero in bianco, nero e rosso.

Sarà composta di 4 uscite, ognuna delle quali presenterà all’interno tre storie da circa 10 pagine firmate da alcuni dei migliori talenti attualmente al lavoro per la Marvel e non solo.

Nel primo numero vedremo all’opera Jonathan Hickman e Chris Bachalo (collaborazione tra i due che era trapelata da tempo e aveva alimentato ipotesi su una possibile gestione di Spider-Man), Marc Guggenheim e Jorge Fornes e gli esordienti Murewa Ayodele e Dotun Akanda.

La copertina di Moon Knight: Black, White, and Blood #1 è firmata dall’autore di alcune delle più iconiche e classiche avventure del personaggio, Bill Sienkiewicz.

In futuro è probabile che vedremo anche una storia firmata da Dan Slott, che su Twitter ha celebrato l’uscita del trailer del personaggio raccontando della sua grandissima passione per Moon Knight e di come abbia avuto in carriera l’occasione di scriverlo solo una volta, in una pagina di una storia dei Great Lakes Avengers.

L’uscita di questa miniserie antologica affianca la serie regolare di Moon Knight che prosegue regolarmente scritta da Jed MacKay e disegnata da Alessandro Cappuccio, che tra febbraio e marzo sarà coinvolta nell’evento Devil’s Reign con un numero regolare e uno speciale fuoriserie disegnato dall’altro artista italiano Federico Sabbatini.

La serie Marvel Studios dedicata a Moon Knight con Oscar Isaacs nel ruolo di Marc Spector/Steven Grant e Ethan Hawke in quello di Arthur Harrow, di cui è stato da poco diffuso il primo trailer, arriverà invece su Disney+ a partire dal 30 marzo.