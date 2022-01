Moon Knight: chi è Arthur Harrow, il personaggio di Ethan Hawke

Nel trailer di Moon Knight, rilasciato nella notte di luna piena tra il 17 e il 18 gennaio, possiamo finalmente vedere per la prima volta il villain interpretato da Ethan Hawke, il dottor Arthur Harrow.

Nonostante non sia mai nominato nel corso del trailer, il nome del personaggio appare indicato nei sottotitoli quando la sua voce è fuori campo.

Fin da quando è stato scritturato per Moon Knight si pensava che Ethan Hawke avrebbe interpretato un personaggio di primo piano del Marvel Universe, invece si è rivelato trattarsi, almeno per ora, del misconosciuto dottor Arthur Harrow.

Creato da Alan Zelenetz e Chris Warner sulle pagine di Moon Knight 2 del 1985, (storia inedita in Italia), il dottor Arthur Harrow era un candidato per il premio Nobel che in in realtà proseguiva in segreto esperimenti nazisti proibiti dopo il processo di Norimberga grazie a documenti sottratti da Auschwitz.

Assoldato dalla misteriosa organizzazione O.M.N.I.U.M. fu fatto fuggire in Messico dove continuò i suoi esperimenti con cavie umane volti ad eliminare la percezione del dolore dal corpo umano, rendendo i soggetti dei suoi esperimenti delle specie di zombie. Egli stesso soffriva di nevralgia del trigemino, una sindrome cronica che comporta dolori lancinanti su un lato del volto alla minima sollecitazione, rendendolo praticamente sfigurato.

La versione di Arthur Harrow interpretata da Ethan Hawke che vediamo nel trailer di Moon Knight sembra molto distante da quella fumettistica. Da quel che si vede appare più come un capo di una setta che un medico.

Può darsi che abbiano deciso di utilizzare il nome di un personaggio estremamente minore (nonostante in quella storia fuggisse in Paraguay, ne Harrow ne O.M.N.I.U.M. sono più apparsi in un fumetto Marvel) per nascondere la vera identità dell’antagonista interpretato da Hawke.

Moon Knight arriverà su Disney+ mercoledì 30 marzo, con sei episodi che si concluderanno mercoledì 5 maggio in concomitanza con l’uscita nelle sale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.