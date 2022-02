Punisher sta per vivere il suo Born Again secondo Tom Brevoort

Dopo essere scomparso dalle pubblicazioni Marvel per circa due anni (facendo solo qualche comparsata in The Marvels e durante la saga Heroes Reborn), Punisher sta per tornare in scena con una nuova serie che Tom Brevoort paragona nientemeno che a Born Again, la storica saga di Daredevil di Frank Miller e David Mazzucchelli che ha ridefinito il personaggio per decenni ed è comunemente ritenuta la miglior storia Marvel mai prodotta.

In un’intervista a Forbidden Planet TV infatti Brevoort, executive editor della Marvel, afferma quanto segue parlando della nuova serie di Punisher di Jason Aaron, Paul Azaceta e Jesus Saiz:

“Il modo migliore in cui sono stato in grado di descriverlo alle persone in modo che possano capire di cosa si tratta, abbiamo deciso di creare una storia che fosse, per Punisher, una specie di ‘Born Again’ era per Daredevil. Un’esperienza formativa che ridefinirà e cambierà Frank Castle in modi molto significativi.

[Questo titolo] analizza molto in profondità la giovinezza, l’educazione e la storia di Frank Castle mentre apprendiamo le varie forze nel corso della sua vita che lo hanno guidato a diventare il Punitore, anche prima della morte della sua famiglia in quella sparatoria a Central Park. E stiamo davvero cercando di creare qualcosa che sia un’enorme pietra miliare per il personaggio”.