Marvel Comics annuncia i prossimi titoli che arriveranno nei prossimi Mesi!

In occasione dell’ 82° compleanno della casa editrice, sono stati svelati 8 nuovi titoli Marvel Comics che tracciano gli sviluppi editoriali e narrativi in uscita tra fine 2021 e inizio 2022. Fra questi troviamo Daredevil, gli Avengers, i Fantastici Quattro, Wolverine ma anche alcuni graditi ritorni come She-Hulk e Moon Girl & Devil Dinosaur.

Di seguito, tutti i nuovi fumetti annunciati:

Devil’s Reigns, di Chip Zdarsky e Marco Checchetto (Dicembre 2021), un nuovo evento che prenderà il via dalla chiusura di Daredevil, in cui Kingpin (attualmente sindaco di New York) si scontrerà con Daredevil, Elektra, Capitan America, Iron Man, Spider-Man, i Fantastici Quattro e altri eroi.

Avengers Forever, di Jason Aaron e Aaron Kuder (Dicembre 2021), in cui l’archeologo Tony Stark, alias l’Invincibile Ant-Man, riunirà una squadra di Avengers proveniente da varie realtà alternative per portare ordine nel Multiverso.

Timeless, di Jed Mackay, Kev Walker, Joe Bennett e Mark Bagley (Dicembre 2021), con protagonista Kang il Conquistatore intento a difendere la linea temporale principale dell’universo Marvel dall’emergere di una nuova realtà alternativa.

X Lives of Wolverine / X Deaths of Wolverine, di Ben Percy, Joshua Cassara e Federico Vicentini (Gennaio 2022), due serie settimanali legate fra loro (in stile House of X / Powers of X) in cui inizierà una nuova era per Wolverine, quando «il suo passato incontrerà il suo futuro».

She-Hulk, di Rainbow Rowell e Rogê Antônio (Gennaio 2022), una nuova serie in cui Jennifer Walters ritornerà a lavorare come avvocato cercando di mettersi alle spalle il suo periodo di rabbia.

Fantastic Four: Reckoning War, di Dan Slott, Carlos Pacheco e Rachael Stott (Gennaio 2022), una saga che si ricollegherà ad eventi passati dei personaggi.

Moon Girl and Devil Dinosaur (Febbraio 2022), una nuova serie dedicata ai due personaggi in attesa della Serie Animata che andrà in onda su Disney Channel, realizzata da autori ancora “top secret”.

Ecco tutta la ‘Timetable’ con tutti i titoli:

I Film dei Marvel Studios – le ultime anticipazioni

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nei Cinema Italiani il 1 Settembre 2021.

Eternals è programmato per debuttare nelle sale questo Novembre 2021.

The Marvels debutterà nei cinema statunitensi l’11 Novembre 2022.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 25 Marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 6 maggio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà nei Cinema il 5 Maggio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Debutterà il 17 Febbraio 2023.

Black Panther: Wakanda Forever non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 Luglio 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds e Captain America 4, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

Acquista la bellissima insegna luminosa con logo Marvel.