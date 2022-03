Ms Marvel: Iman Vellani reagisce alla diffusione del trailer

La Marvel ha diffuso un video in cui Iman Vellani, la giovane interprete di Kamala Khan in Ms Marvel, guarda per la prima volta il trailer della serie diffuso nei giorni scorsi.

Negli uffici dei Marvel Studios, Iman fa partire la riproduzione del trailer su un pc, indossando una replica del Guanto dell’Infinito di Tony Stark da Avengers: Endgame.

La reazione dell’attrice appare sinceramente divertita e commossa, anche imbarazzata quando afferama “Sembro letteralmente una bambina! Sono un bambina.”

Conclude la visione realizzando che ora Ms Marvel è una cosa reale, ufficiale, condivisa con il mondo.

La stessa Vellani aveva realizzato un breve video per salutare i fan subito dopo la diffusione del trailer di Ms Marvel, che era stato pubblicato su Instagram e YouTube il giorno stesso. In questo breve reel Iman Vellani aveva immediatamente tutta la sua emozione riguardo il responso ottenuto dopo il rilascio del trailer di Ms Marvel, rimandando tutti i fan all’8 giugno, giorno dell’uscita della serie in esclusiva su Disney+.

Creata dagli editori Sana Amanat e Stephen Wacker, dalla scrittrice G. Willow Wilson e dagli artisti Adrian Alphona e Jamie McKelvie, e introdotta per la prima volta nei fumetti nel 2013, Kamala Khan (Vellani) è un’adolescente pachistana-americana che si destreggia tra l’essere un’adolescente e l’essere una supereroina mentre combatte contro il pregiudizio che riceve per la sua fede musulmana, il tutto mentre tenta di forgiare la propria strada. La Kamala Khan di Vellani alias Ms Marvel apparirà anche in futuri film del MCU (come il prossimo The Marvels).

Insieme a Vellani nella serie ci sono Aramis Knight (Red Dagger), Saagar Shaikh (Aamir), Rish Shah, Zenobia Shroff (Muneeba Khan), Mohan Kapur (Yusuf Khan), Matt Lintz (Bruno), Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman , Travina Springer, Nimra Bucha, Anjali Bhimani e Laurel Marsden. I registi includono Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys for Life), Sharmeen Obaid-Chinoy (A Girl in the River: The Price of Forgiveness) e Meera Menon (The Walking Dead, Titans).