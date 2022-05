Avengers Campus – ecco il Trailer per l’attrazione a tema Marvel a Disneyland Paris

Dopo il debutto di Avengers Campus al Disney California Adventure, quest’estate aprirà un secondo Avengers Campus a Disneyland Paris con gli eroi MCU preferiti come Iron Man, Spider-Man e Black Panther.

Nelle ultime ore è stato pubblicato online un nuovo trailer di presentazione intitolato “Avengers Campus – Adventure with a Capital A“, Dove però non viene rivelata la data esatta di apertura.

Ecco il trailer, buona visione:

Come successo già all’Avengers Campus in California, in questa nuova area troveremo diverse attrazioni legate agli Avengers, come il loro quartier generale, il Quinjet e l’attrazione WEB Slingers dedicata a Spider-Man, senza contare ovviamente i tanti eroi in costume.

Si tratta della seconda sezione del parco di Parigi dedicata alla Marvel dopo l’iconico Hotel New York – The Art of Marvel, che ha aperto ufficialmente a Giugno del 2021.

Inoltre, nel Trailer viene rivelato il periodo di apertura: inizio estate di questo 2022.

Come possiamo vedere dal video, possiamo dare un primo sguardo ai personaggi presenti, come Captain America, le Dora Milaje, Black Widow, Taskmaster, Spider-Man e naturalmente Iron Man!

Per chi se lo fosse perso ecco in Dettaglio l’Hotel a tema Marvel a Disneyland Paris!

