Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – il Film ha raggiunto ben 450 milioni di dollari in tutto il Mondo dopo il primo week-end!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness è uscito nelle sale italiane lo scorso 4 Maggio 2022.

Come rivelato dall’autorevole Deadline, il sequel con protagonista Benedict Cumberbatch ha generato 185 milioni di dollari al botteghino di apertura nazionale, la più grande apertura del 2022. Questo è un incredibile salto rispetto al primo Doctor Strange del 2016, che aveva incassato “solo” 85 milioni durante il suo week-end di apertura. La differenza di 100 milioni del primo con il suo sequel è la più grande nella storia del MCU.

Il Film si è posizionato ufficialmente al settimo posto tra i week-end d’apertura più alti del Marvel Cinematic Universe:

1. Avengers: Endgame – 357 milioni di dollari

2. Spider-Man: No Way Home – 260 milioni di dollari

3. Avengers: Infinity War – 257.7 milioni di dollari

4. The Avengers – 207 milioni di dollari

5. Black Panther – 202 milioni di dollari

6. Avengers: Age of Ultron – 191 milioni di dollari

7. Doctor Strange: in the Multiverse of Madness – 185 milioni di dollari

8. Captain America: Civil War – 179M

9. Iron Man 3 – 174 milioni di dollari

10. Captain Marvel – 153.4 milioni di dollari

Inoltre il sequel ha anche guadagnato 265 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale di 450 milioni al botteghino globale. Oltre a questo la pellicola, ha infranto un ulteriore record registrando il debutto più alto per un Film distribuito dalla Walt Disney Company durante la pandemia, superando gli esordi di Black Widow, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Eternals.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

