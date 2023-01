X-Men: cos’ha in serbo il 2023 per i mutanti Marvel?

Il 2023 sarà un anno ricco di eventi per gli X-Men: si parte subito con Dark Web, il crossover con Spider-Man in corso di svolgimento, per poi proseguire con Sins of Sinister e quindi puntare con decisione Fall of X, l’evento autunnale che impatterà non solo i mutanti ma anche il resto dell’universo Marvel.

Da Dark Web a Sins of Sinister

Partiamo dall’evento già attualmente in corso negli States, ovvero Dark Web: la storia è orchestrata da Zeb Wells, attuale autore di Amazing Spider-Man ed ex-scrittore della serie mutante Hellions.

Wells si ricollega al lavoro fatto proprio su Hellions con il personaggio di Madelyne Pryor, oltre che agli eventi visti su New Mutants che l’hanno vista assumere il ruolo di reggente del Limbo. Proprio il disegnatore di quel ciclo di New Mutants, Rod Reis, firma i disegni della miniserie Dark Web: X-Men, insieme a Phil Noto. La miniserie è scritta dallo sceneggiatore della serie regolare X-Men, Gerry Duggan, che può così continuare su quella testata le trame inerenti Synch e il crossover con Captain Marvel, oltre alla minaccia di Orchis.

Minaccia di Orchis che, in particolare con la figura di Dr. Stasis, sarà collegata anche a Sins of Sinister, l’evento esclusivamente mutante che prende le mosse da Immortal X-Men e che tra febbraio e aprile 2023 coinvolgerà anche X-Men Red e Legion of X.

This winter, witness the transformation of the Marvel Universe — and enter a world cursed by the #SinsOfSinister! ♦️ pic.twitter.com/cDtOXCK1P7 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 9, 2022

In realtà dopo lo special introduttivo Sins of Sinister, di Kieron Gillen e Lucas Werneck, queste tre serie regolari si interromperanno con il numero 10 e verranno sostituite da tre nuove miniserie, scritte sempre dagli stessi sceneggiatori: Immortal X-Men di Kieron Gillen diventerà Immoral X-Men, Legion of X di Si Spurrier si trasforma in Nightcrawlers e X-Men Red di Al Ewing viene sostituita da Storm & The Brotherhood of Mutants.

Sins of Sinister infatti è un evento simile concettualmente a L’Era di Apocalisse, con le azioni del genetista che rimodelleranno la realtà a sua immagine. La particolarità è che queste tre miniserie seguiranno tre storie differenti ma con gli stessi salti temporali, ed ogni “epoca” sarà disegnata dallo stesso disegnatore per tutti e tre i titoli: quindi i numeri 1, ambientati a 10 anni nel futuro, saranno tutti disegnati da Paco Medina, mentre i numeri 2, che si svolgeranno 100 anni nel futuro, saranno firmati da Andrea Di Vito. I numeri 3, che chiuderanno la vicenda e saranno ambientai ben 1000 anni nel futuro, conterranno le tavole disegnate da Alessandro Vitti. Il tutto dovrebbe poi chiudersi con lo speciale Sins of Sinister: Dominion.

2023 has a lot in store for the Marvel Universe. 💥 Which #MarvelComics event are you most excited for? Head over to #MarvelInsider to cast your vote and earn points. Terms apply: https://t.co/zuBL8nmYoT pic.twitter.com/NoPV1UYzj0 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 23, 2022

Non solo futuro: nel 2023 tante miniserie ambientate nel passato degli X-Men

Mentre Sins of Sinister farà fare un salto nel futuro dei mutanti, tante altre miniserie in uscita nel 2023 rievocheranno epoche passate degli X-Men.

Dopo Gambit, il grande Chris Claremont torna a raccontare nuove avventure ambientate durante le sue passate gestioni con la miniserie X-Treme X-Men, che continua le vicende della prima serie omonima ed è disegnata da Salvador Larroca, riunendo il team creativo che aveva lanciato il titolo nei primi anni 2000.

The gang’s back together, but can the X-Men put their tension aside to stop Ogun once and for all? Get a special first look at ‘X-Treme X-Men’ #1, on sale November 30! https://t.co/8KEAggHaDu pic.twitter.com/aFf0BqN9Ko — Marvel Entertainment (@Marvel) October 21, 2022

Continua anche la nuova serie di X-Men Legends: dopo che Roy Thomas ha raccontato un’avventura di Wolverine ambientata tra il suo scontro con Hulk e la sua adesione agli X-Men e Ann Nocenti è tornata sulla sua creazione Longshot, Whilce Portacio prende possesso dell’antologia per altri due numeri tornando ad una delle sue creazioni di maggior successo, Alfiere, rivelando i retroscena della missione che ha portato Lucas Bishop nel presente.

Witness Lucas Bishop’s fateful time travel mission that led him to the X-Men! ❌ @WhilcePortacio and @BrianHaberlin kick off the two-part arc next January in ‘X-Men Legends’ #5-6: https://t.co/mxXSs5tpKy pic.twitter.com/9kbDuy3B6V — Marvel Entertainment (@Marvel) October 14, 2022

Laura Kinney, attualmente Wolverine, sarà poi protagonista di una serie ambientata durante il periodo di Utopia, intitolata X-23: Deadly Regenesis, firmata da Erica Schultz ed Edgar Salazar.

Before Laura Kinney was Wolverine, one of mutantkind’s greatest heroes, she was X-23, its deadliest assassin! ❌ In March 2023, ‘X-23: Deadly Regenesis’ takes us back to the deadly early days of X-23: https://t.co/s3SXiGBSqX pic.twitter.com/XtRishbJG1 — Marvel Entertainment (@Marvel) October 24, 2022

Inoltre tornano anche Peter Milligan e Mike Allred per continuare a raccontare dello scontro tra X-Statix ed X-Cellent (che dovrebbe finalmente concludersi a 4 anni dall’uscita di Giant-Size X-Statix), nella nuova miniserie X-Cellent in partenza a marzo.

E come se non bastassero queste storie ambientate direttamente nel passato, sulle pagine di Marauders Steve Orlando e Eleonora Carlini portano il gruppo di Kate Pryde a viaggiare tra il passato remoto della razza mutante e il futuro del 2099…

Il 2023 degli X-Men su Marvel Unlimited

Gli X-Men sono tra i personaggi che hanno trainato maggiormente i nuovi Infinity Comic presentati su Marvel Unlimited: la serie antologica settimanale X-Men Unlimited supera tra poco quota 70 numeri, e lo fa con un serial che continua e probabilmente conclude le vicende degli “X-Men Green” di Steve Orlando ed Emilio Laiso. I primi 12 numeri di quest’antologia sono stati ristampati in tre albi cartacei, ed è facile immaginare che succederà anche per i numeri successivi.

Magik and the Dark Riders reunite to end Nature Girl’s mission of dismantling the human world. Preview ‘X-Men Unlimited’ Infinity Comic #68, available now in the @MarvelUnlimited app: https://t.co/jw0Q0AVTxx pic.twitter.com/BKHUCfLWGl — Marvel Entertainment (@Marvel) January 3, 2023

Ma i mutanti sono stati tra i protagonisti anche delle serie antologiche Marvel’s Voices, con un serial dedicato alla “Famiglia Snikt” (Logan, Daken, Laura, Gabby e il wolverine Jonathan), e Love Unlimited (dove è appena partito un serial dedicato a Karma, dell’acclamato autore di origine vietnamita Trung Le Nguyen.

New on the @MarvelUnlimited app: It’s a SNIKT! family vacation in ‘Marvel’s Voices: The Family SNIKT Infinity Comic’ #27! Wolverine, Wolverine: Laura Kinney, Daken, and Gabby Kinney are packing it up and taking it on the road. Their destination? Canada. pic.twitter.com/BOWc2BhyYn — Wolverine (@itsthewolverine) November 30, 2022

Gli altri gruppi mutanti

Nell’era krakoana si sono moltiplicati i gruppi mutanti, estemporanei o meno. È ormai un’istituzione la “CIA mutante”, ovvero X-Force, che però potrebbe crollare in seguito alle azioni sempre più discutibili di Bestia: lo scrittore Benjamin Percy sembra essere deciso a raccontare la dissoluzione di questo gruppo, sia sulle pagine di X-Force, disegnate da Robert Gill, che su quelle di Wolverine, con le tavole di Juan Jose Ryp.

Logan is about to discover the true nature of the Beast. Hank McCoy takes matters into his own hands in ‘Wolverine’ #30, coming February 2023. pic.twitter.com/r61GIDAz1r — Wolverine (@itsthewolverine) November 16, 2022

Continuano le loro avventure anche i New Mutants, anche se la serie regolare ha chiuso con il numero 33: le avventure dei giovani mutanti continueranno ad essere però scritte da Jane Anders, creatrice dell’ultima recluta Escapade, sulle pagine della miniserie New Mutants: Lethal Legion disegnata da Enid Balam.

Escapade and the New Mutants face a mysterious new group of Super Villains. Has Krakoa’s youngest class finally met its match? The fight begins this March in ‘New Mutants Lethal Legion’ #1: https://t.co/njirv1ixXe pic.twitter.com/wbUup6dtN8 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 22, 2022

Ma c’è un’altra miniserie che sarà dedicata all’educazione dei giovani mutanti di Krakoa, ma da un punto di vista più marziale. Bishop: War College vedrà infatti il Capitano di Krakoa addestrare una forza di difesa composta da vari giovani mutanti che negli ultimi anni sono rimasti sullo sfondo. Ai testi lo sceneggiatore TV J. Holtham (che ha lavorato su Cloak and Dagger e Jessica Jones), ai disegni Sean Damien Hill.

Gruppi più estemporanei sono invece le X-Terminators, ovvero Dazzler, Jubilee, Boom Boom e Wolverine protagonista di una folle, sboccata, volgare e spassosissima avventura firmata da Leah Williams e Carlos Gomez, e gli esiliati protagonisti di Sabretooth & The Exiles, miniserie che prosegue quella dedicata l’anno scorso al solo Sabretooth, sempre a firma di Victor Lavalle e Leonard Kirk, che affiancano alla nemesi di Wolverine un altro manipolo di “evasi” da Krakoa.

Infine, dopo Knights of X si è ufficilamente sciolta la formazione di Excalibur, ma se le avventure legate ad Altromondo continuano sulla mini Betsy Braddock: Captain Britain di Tini Howard e Vasco Georgiev (che vedrà come ospite Captain Carter), rivedremo una delle coppie più amate degli X-Men nella serie Rogue & Gambit, in partenza a marzo 2023 per i testi di Stephanie Phillips e i disegni di Carlos Gomez.

X-Men Vote: la nuova elexione degli X-Men per il Galà Infernale 2023

A giugno si terrà il consueto Hellfire Gala, e per l’occasione ci sarà un nuovo cambiamento nella formazione degli X-Men. Non si sa ancora quali membri usciranno dalla formazione e quali vi entreranno, anche se è facile immaginare che Ciclope e Marvel Girl resteranno i punti fermi del gruppo.

Almeno uno dei membri sarà deciso anche quest’anno dall’X-Men Vote online, che nelle due edizioni precedenti ha premiato Polaris e Firestar. Vedremo se anche quest’anno a vincere sarà un personaggio che approfitterà della popolarità dovuta alla televisione (rispettivamente al telefilm The Gifted e al cartone animato Spider-Man and his Amazing Friends).

The choice is yours. ❌ The #XMenVote returns in 2023. pic.twitter.com/QMKsL3T2mL — Marvel Entertainment (@Marvel) January 2, 2023

Dopo il Galà Infernale, la strada punterà dritti a Fall of X, l’evento autunnale (da qui il gioco di parole con Fall) che minaccia di stravolgere il mondo mutante e mettere la parola fine all’era krakoana. Ancora non si sa nulla, se non che la vicende coinvolgerà anche altri angoli dell’universo Marvel a partire da Iron Man: sui social infatti sono stati diffusi i design di nuove Sentinelle chiaramente debitrici del lavoro di Tony Stark.