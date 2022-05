Escapade, la nuova eroina mutante in Marvel’s Voices: Pride

La nuova eroina trans dagli originali poteri ricomparirà in futuro su New Mutants

Nella nuova antologia Marvel’s Voices: Pride in uscita a giugno farà il suo esordio la nuova eroina mutante Escapade, creata dalla scrittrice Charlie Jane Anders e dai disegnatori Ted Brandt e Ro Stein.

Escapade, il cui vero nome è Shela Sexton, è una mutante trans che può scambiare istantaneamente posizione fisica con un’altra persona o scambiare qualsiasi attributo fisico o astratto specifico come possedimenti, stato organizzativo, abilità, poteri sovrumani e persino situazioni! Escapade è in grado di mantenere il potere solo per poche ore alla volta e deve trovarsi entro due metri dal suo obiettivo, e più complesso è il cambio, maggiore è la possibilità di un incidente.

Fortunatamente per Escapade, ha un partner inestimabile al suo fianco, il suo migliore amico esperto di tecnologia Morgan Red, insieme a una cintura degli attrezzi contenente un arsenale di strumenti e dispositivi rubati. Insieme, Escapade e Morgan scorrazzano per l’Universo Marvel come ladri professionisti, derubando organizzazioni criminali e corrotte… finché un incontro con Emma Frost e Destiny cambierà per sempre il corso della vita di Escapade.

Preview dell’esordio di Escapade su Marvel’s Voices: Pride

Ah, bisogna anche citare Hibbert, la tartaruga volante geneticamente modificata che i due hanno liberato da un laboratorio e che è diventata il loro animale domestico.

Nel presentare il personaggio, Charlie Jane Anders afferma:

Amico, vorrei poter uscire con Shela nella vita reale. È un’adorabile pasticciona, una stramba bizzarra che ha un fortissimo senso della giustizia e una profonda lealtà verso i suoi amici. Fino a poco tempo fa, credeva che tutto sarebbe andato sempre bene finché lei e Morgan fossero stati lì l’uno per l’altro, ma ultimamente si è resa conto che la vita è più complicata di così. La capacità di Shela di scambiare le circostanze con un’altra persona è super divertente da scrivere, perché ha così tante diverse possibili applicazioni. Se la stai tenendo sotto tiro, lei può invertire la rotta in modo da tenerti sotto tiro. Se sei il sindaco di New York e lei si avvicina a te, può diventare sindaco di New York per un po’. È un potere che ha molte potenziali insidie e ci sono molti modi in cui può andare storto. Avevo pensato a questo superpotere alcuni anni fa e stavo cercando il posto giusto per usarlo – e Shela sembrava la persona perfetta per esercitare questo potente potere.

Sul fatto di introdurre una supereroina mutante che è allo stesso tempo trans, poi, Anders specifica:

Per me era davvero importante avere un’intera comunità di mutanti trans in questo fumetto, non solo Shela e Morgan, ma altri. (E poi si è scoperto che la scrittrice Grace Freud aveva già creato alcuni personaggi meravigliosi nel suo fumetto nello stesso numero.) Volevo che fosse super chiaro che essere un mutante non è una metafora dell’essere trans, e viceversa. Penso che Shela abbia sperimentato un certo rifiuto a causa del suo essere trans, ma ha anche trovato una comunità straordinaria che la sostiene e la eleva, e questo ha sicuramente cambiato il modo in cui pensa di essere un’eroina. Vuole essere presente per tutti coloro che sono stati lasciati indietro e vuole aiutare le persone a sentirsi come se potessero appartenere ed essere viste e amate. Era qualcosa che spero davvero che tutti quelli che leggono questo fumetto, in particolare i giovani trans, possano cogliere.

Dopo Marvel’s Voices: Pride, Charlie Jane Anders scriverà in futuro un ciclo di New Mutants, dove tornerà in scena Escapade, anche se il rapporto di Shela con i krakoani sarà: