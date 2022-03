I giovani eroi Marvel si riuniscono in occasione delle celebrazioni LGBTQIA+

Gli Young Avengers tornano insieme in Marvel’s Voices: Pride

Così come la DC, anche la Marvel ha piani importanti per le celebrazioni LGBTQIA+ a Giugno, ed in particolare una nuova edizione di Marvel’s Voices: Pride che vede l’attesa reunion degli Young Avengers.

Secondo l’annuncio Marvel’s Voices: Pride, in uscita il 15 Giugno, darà a creatori e lettori l’opportunità di “esplorare e celebrare l’ampia gamma di identità ed esperienze della comunità LGBTQI+ con avventure edificanti ed emozionanti, tutte ambientate nel classico Universo Marvel!”

Come lo scorso anno, l’edizione 2022 introdurrà personaggi nuovi di zecca. Marvel’s Voices: Pride del 2021 ha introdotto il mutante Somnus, che è entrato nel cast regolare della serie mutante Marauders attualmente in corso.

Quest’anno l’autrice Charlie Jane Anders introdurrà un nuovo eroe nell’Universo Marvel, che come Somnus si rivedrà in seguito. La Marvel ha promesso ulteriori informazioni su questo personaggio in futuro.

Le altre storie includono un’excursus sulla complessa storia di Dragoluna (Moondragon) per una “racconto straziante attraverso lo spazio e il tempo” dello scrittore Christopher Cantwell.

Lo scrittore Andrew Wheeler fa il suo debutto alla Marvel Comics con una storia di Hercules disegnata da Brittney Williams.

La scrittrice Alyssa Wong riunisce i Young Avengers in una storia illustrata dall’artista Stephen Byrne “garantita per soddisfare i fan vecchi e nuovi!”. Byrne illustrerà anche la copertina variant di Marvel’s Voices: Pride con la reunion degli Young Avengers.

La scrittrice di Rick and Morty Grace Freud racconta una storia sul “potere della responsabilità” con protagonista il personaggio che l’editore chiama “il gay dai capelli rossi preferito dell’Universo Marvel”, D-Man. La storia è illustrata da Scott B. Henderson, nel suo primo lavoro per la Marvel.

Lo scrittore Danny Lore rivisita l’eredità di “due personaggi a lungo lasciati nell’armadio in una storia di amore e redenzione”, e lo scrittore televisivo e podcaster Ira Madison III invece esplorerà “l’eredità del Pride” nel suo debutto alla Marvel.