Giugno è il mese del Pride in casa DC Comics

A Giugno la DC Comics festeggia il mese del Pride con numerose iniziative che celebrano i suoi personaggi e creatori LGBTQIA+. Sono previste infatti la pubblicazione di una nuova antologia tematica, una graphic novel per giovani adulti e quattro nuovi titoli con Poison Ivy, Nubia, la Teen Justice League di Terra-11 e Tim Drake. Tutto questo in aggiunta alle coperture speciali delle varianti DC Pride e ad altre iniziative.

DC Pride 2022, l’antologia in formato prestige di 104 pagine, verrà pubblicato il 31 maggio con un’introduzione dell’attivista per i diritti transgender e attrice di Supergirl Nicole Maines insieme a un teaser del suo prossimo progetto DC.

Con una copertina principale di Phil Jimenez e Arif Prianto e copertine varianti di Joshua “Sway” Swaby e Jen Bartel, le storie e i team creativi in ​​DC Pride 2022 includono (ma non solo):

Alysia Yeoh e Batgirl di Jadzia Axelrod e Lynne Yoshii

Aquaman/Jackson Hyd e di Alyssa Wong e W. Scott Forbes

Lanterna Verde/Jo Mullein di Tini Howard e Evan Cagle

Harley Quinn e Poison Ivy di Dani Fernandez e Zoe Thorogood

The Ray di Greg Lockard e Giulio Macaione

Superman/Jon Kent di Devin Grayson e Nick Robles

Tim Drake di Travis Moore

Contributi di J. Bone, Ro Stein e Ted Brandt, Samantha Dodge, Brittney Williams e altri

Nuove pinup di P. Craig Russell, J.J. Kirby e altro ancora

Poi, a giugno, la DC Comics lancerà quattro titoli in occasione del Pride, tra cui:

Poison Ivy, una serie limitata di sei numeri che debutterà il 7 giugno di G. Willow Wilson e Marcio Takara, con cover di Jessica Fong, Warren Louw, Nick Robles, Frank Cho e Dan Mora.

Nella serie, Ivy lascia Gotham City e si propone di fare un regalo al mondo: curare il danno che l’umanità gli ha fatto.

La storia di Nubia dopo Trial of the Amazons continua in Nubia: Queen of the Amazons, una nuova serie limitata in quattro numeri della scrittrice Stephanie Williams e degli artisti Alitha Martinez e Mark Morales, con copertine di Khary Randolph, Jae Lee e Martinez. Lanciata anch’essa il 7 giugno, la nuova serie si svolge subito dopo Nubia: Coronation Special di maggio.

Il 14 giugno, il viaggio LGBTQIA+ di Tim Drake continua in DC Pride: Tim Drake Special, uno speciale one-shot di 64 pagine della scrittrice Meghan Fitzmartin e degli artisti Belén Ortega e Alberto Jimenez Alburquerque, con copertine di Ortega e Travis Moore.

Lo speciale raccoglie per la prima volta la storia in tre parti e il seguito di dicembre dell’antologia Batman: Urban Legends del 2021 in cui Robin si rende conto per la prima volta di provare sentimenti romantici per questo amico maschio Bernard. Una nuova storia presenta un Tim che collabora con i suoi ex compagni di squadra della Young Justice e le Batgirls.

“Il percorso 2022 di Tim Drake inizia qui!” dichiara la DC che sembra suggerire che ci siano piani più grandi per lui nel corso dell’anno.

Infine debutterà sempre il 7 giugno, Multiversity: Teen Justice di Ivan Cohen, Danny Lore, Marco Failla ed Enrica Eren Angiolini, che presenta il ritorno del Flash di Future State Kid Quick (Jess Chambers, il primo personaggio non binario della DC) e altri giovani eroi della Terra-11, che presenta i personaggi con i generi invertiti rispetto al mondo classico.

La serie in sei numeri promette di rivelare i segreti dei nuovi eroi e cattivi di Terra-11 e di rispondere al ruolo che avrà il misterioso Raven – un “eroe minaccioso che si è rifiutato di unirsi alla squadra in passato”.

Multiversity: Teen Justice #1 presenta copertine di Robbi Rodriguez, Stephanie Hans, Bengal e Failla.

Inoltre, il 17 maggio pubblicherà il già annunciato Galaxy: The Prettiest Star della scrittrice Jadzia Axelrod e dell’artista Jess Taylor.

Il personaggio verrà introdotto per la prima volta in uno dei titoli del Free Comic Book Day della DC il 7 maggio, che funge da anteprima della graphic novel per giovani adulti su Taylor, una principessa aliena travestita da ragazzo umano in una storia sull’identità di genere, il romanticismo, il “vivere come il tuo vero io” e “splendere come le stelle”.

Infine, DC e la sua società madre WarnerMedia lavoreranno in collaborazione con organizzazioni LGBTQIA+ come PFLAG National, The Trevor Project, Family Equality, Human Rights Campaign, Athlete Ally, Mermaids (UK), Inside Out (Canada) e altre, per celebrare il Pride nel 2022.

“Attraverso paneling, eventi, pubblicità, sensibilizzazione e altro, queste partnership aiutano a creare una cultura più inclusiva e compassionevole per tutti i fan di dei supereroi e forniscono risorse ai lettori che desiderano saperne di più”, afferma l’editore.