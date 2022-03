Wonder Woman: il trailer di Trial of the Amazons

Il primo crossover DC incentrato su Wonder Woman negli ultimi 30 anni, Trial of the Amazons, è in partenza questo mese e la casa editrice ha rilasciato un trailer per promuovere l’evento e raccogliere le dichiarazioni degli scrittori Michael W. Conrad e Becky Cloonan.

Michael W. Conrad afferma nel video:

“Non c’è stato alcun crossover focalizzato su Wonder Woman in 30 anni, quindi un poi chiunque salterà fuori nella maniera migliore possibile. […] Un personaggio estremamente importante morirà, per me è difficile anche solo pensarci. Dovete seguirci in questo viaggio tortuoso per scoprire chi ha ucciso questo personaggio. Vedrete formarsi delle fazioni, e in certi casi questo causerà delle frizioni”

Becky Cloonan racconta:

“Certamente è molto divertente scrivere Artemide. Lei e Wonder Woman hanno dei lunghi trascorsi, non sono sempre state amiche ma si rispettano l’una con l’altra. C’è una scena del funerale veramente intensa, l’intensità emotiva messa in quella scena è decisamente roba potente, se posso dirmelo da sola!”

Come riassunto anche nel trailer, Trial of the Amazons si articolerà nei due numeri della miniserie omonima, oltre che nell’ultimo numero di Nubia & the Amazons, il # 6, in Wonder Woman # 786 e # 787 oltre che nella miniserie di due numeri Trial of the Amazons: Wonder Girl, che sostituisce gli ultimi due numeri della serie regolare Wonder Girl.

Già sei mesi fa, Nubia & the Amazons #1, si è accennato per la prima volta al conflitto che può sorgere nell’universo di Wonder Woman. Questa serie racconterà la lotta per il potere tra le tribù amazzoni dopo che un’antica minaccia arriverà su Themyscira, cambiando potenzialmente il futuro di tutti.

Prima di Trial of the Amazons, l’ultimo crossover incentrato su Wonder Woman è stato War of the Gods di George Pérez, una storia che mostrava Diana combattere Circe dopo che aveva cercato di deformare la realtà per soddisfare la dea Ecate. Questa miniserie, scritta nel 1991, ha incrociato praticamente tutte le serie pubblicate all’epoca, come Superman: The Man of Steel, The Flash e Doctor Fate. Era stato creato per celebrare il 50° anniversario di Wonder Woman e per commemorare la partenza di George Pérez dalla serie.