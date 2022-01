La DC chiude Wonder Girl senza preavviso

La notizia che emerge dell’ultimo Connect pubblicato dalla DC Comics è che la serie Wonder Girl di Joelle Jones chiude con Wonder Girl #7. Ciò significa che Wonder Girl #8, precedentemente sollecitato, è stato cancellato e non sarà sugli scaffali come previsto a febbraio. Le storie già realizzate per i numeri cancellati appariranno invece all’interno della miniserie tie-in dell’evento che coinvolgerà le varie serie legate a Wonder Woman Trial of the Amazons: Wonder Girl #1 e #2.

L’annuncio su DC Connect recita:

“L’attuale serie di Wonder Girl si conclude con Wonder Girl #7, in vendita il 25 gennaio. Le avventure di Yara Flor continuano in Trial of the Amazons: Wonder Girl #1 e #2, in vendita rispettivamente il 22 marzo e il 19 aprile. Wonder Girl # 8, precedentemente sollecitato in DC Connect #18, è stato cancellato. Restate sintonizzati per ulteriori notizie sul futuro di Wonder Girl.”

Wonder Girl, la nuova serie di fumetti con protagonista Yara Flor nei panni di una futura Wonder Woman, è stata originariamente concepita per il reboot 5G della DC Comics di Dan DiDio, in cui sarebbe stata Wonder Woman. Era prevista una serie TV con protagonista il personaggio brasiliano, ma è stata circa un anno fa il progetto è stato cancellato. E ora la serie Wonder Girl chiude condividendo il destino della serie TV.

Dopo essere stata protagonista di due miniserie all’interno dell’evento Future State, ovvero Future State: Wonder Woman e Future State: Wonder Woman/Superman (oltre ad essere un membro della Justice League di quella realtà), Yara Flor (personaggio creato sulle fattezze della modella brasiliana Suyane Moreira) ha fatto il suo esordio nella linea temporale ufficiale in Infinite Frontier # 0.

Il primo volume italiano di Wonder Girl, Ritorno a Casa, che raccoglierà i primi 5 numeri della serie di Joelle Jones e Adriana Melo, è stato appena annunciato da Panini Comics. Con ogni probabilità quindi i successivi due episodi saranno pubblicati in un’unica soluzione insieme alla miniserie tie-in di Trial of the Amazons in futuro.