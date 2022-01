Il 3 Marzo 2022 esce nelle sale The Batman e le uscite Panini DC Italia celebrano l’evento con numerosi volumi dedicati al Cavaliere Oscuro. Segnaliamo anche l’arrivo del nuovo Superman, Jon Kent, sulle pagine della serie regolare, nonché delle speciali raccolte bi-cromatica Superman: Red & Blue e Wonder Woman: Black & Gold.

Ecco di seguito, dal sito della casa editrice, tutte le uscite Panini DC Italia di Marzo 2022. Potete consultare anche le uscite settimanali qui.

Le uscite Panini DC Italia di Marzo 2022: le serie regolari

SUPERMAN 34

Autori: Tom Taylor, John Simms 24 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #1, Superman: Son of Kal-El (2021) #2

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT·Euro 7,00

Il momento che tutti aspettavamo è arrivato: ecco Superman, il figlio di Kal-El! • Un tempo noto come Superboy, ora Jon Kent è il nuovo Uomo del Domani! • Comincia una battaglia senza sosta per la Verità, la Giustizia e… un mondo migliore! • Finn Connors: nascita e morte di un’identità segreta!

BATMAN 43

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Viktor Bogdanovic, Daniel Henriques 17 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Detective Comics (1937) #1041 (I), #1042 (I)

Finora a Gotham c’è stato un solo giudice supremo: Batman. • Ma ora la situazione è cambiata e, con un’arma potentissima, una nuova Giuria si appresta a giudicare il Pipistrello! • Continuano le macchinazioni del Pinguino e di Worth, ora alleati della famiglia Falcone e degli Imbucati. • Un nuovo, emozionante capitolo del ciclo di Detective Comics firmato da Mariko Tamaki e Dan Mora!

BATMAN 44

Autori: James Tynion IV, Riccardo Federici, Ricardo López Ortiz 31 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman: Fear State: Alpha (2021) #1, Batman (2016) #111 (II)

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT·Euro 7,00

Il piano dello Spaventapasseri è ormai in atto, e Fear State è qui! • Sopraffatto dalle minacce recenti, Batman e i suoi alleati stanno perdendo terreno, con conseguenze catastrofiche! • Le macchinazioni di Peacekeeper-01 e il ritorno di Poison Ivy di certo non li aiutano… • Inoltre, Ghost-Maker affronta un nemico spietato e grottesco!

BATMAN/SUPERMAN 21

Autori: Gene Luen Yang, Ivan Reis 24 marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Batman/Superman (2019) #20

Non c’è tempo per riprendere fiato: dopo l’incredibile battaglia avvenuta nell’Archivio dei Mondi, l’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro devono subito tornare in azione! • Nonostante gli sforzi dei nuovi alleati El Diablo e Alanna, il folle Auteur.io sta infatti avendo la meglio, e molte realtà rischiano di scomparire per sempre. • Come se non bastasse, l’Archivio sta per rivelare la storia più terrificante mai raccontata su celluloide infusa di magia… • …quella del demone chiamato Etrigan!

JOKER 5

Autori: James Tynion IV, Matthew Rosenberg, Sam Johns, Francesco Francavilla, AA.VV. 17 marzo • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: The Joker (2021) #5

È arrivato il momento di fare un viaggio nel passato e scoprire cos’è successo durante la prima notte di Joker ad Arkham! • Cosa comprese davvero Jim Gordon quella sera? Cosa rende il Principe Pagliaccio del Crimine diverso dagli altri criminali di Gotham City? • Francesco Francavilla (Batman: Lo specchio nero) disegna una nuova storia dai toni noir ambientata nel mondo del Cavaliere Oscuro! • Nel frattempo, Bluebird continua la sua indagine su Punchline, e forse potrebbe ottenere le risposte che stava cercando!

WONDER WOMAN 25

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Andy McDonald, Jill Thompson 31 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Wonder Woman (2016) #775 (I), 776 (I)

Benvenuta al Cimitero degli Dei, Wonder Woman! • In molti entrano in questo sacro luogo, ma nessuno ne esce! • Come farà Diana a salvare se stessa e un intero pantheon di divinità? • La Principessa delle Amazzoni prosegue nel suo cammino nell’aldilà!

JUSTICE LEAGUE 22

Autori: Brian M. Bendis, Ram V, Steve Pugh, Xermanico 24 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Justice League (2018) #63 (II), #64 (II), #65 (I)

La più grande minaccia per i Pianeti Uniti è a piede libero, e nessuno nel cosmo è al sicuro! • Gli interessi della Justice League si incrociano con quelli di Checkmate, e un vecchio nemico irrompe sulla scena. • La Justice League Dark si prepara allo scontro e raccoglie le forze giusto in tempo per conoscere un nuovo alleato. • Dopo un inizio al fulmicotone, i blockbuster DC diretti da Brian M. Bendis e Ram V iniziano a costruire il futuro!

FLASH 23

PANINI DIRECT Autori: Jeremy Adams, Will Conrad, Alex Sinclair Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Flash (2016) #772

Lasciati alle spalle gli errori del passato, Wally West è ancora una volta il Velocista Scarlatto di Central City! • Riunitosi alla moglie Linda e ai figli Irey e Jai, Flash comincia una nuova vita affrontando il suo primo avversario: le bollette! • Mentre il nostro eroe cerca lavoro, una vecchia conoscenza è pronta a scaldare l’atmosfera! • Il ciclo di Jeremy Adams entra nel vivo riportando in scena il lato umano dell’Uomo più veloce del mondo!

LANTERNA VERDE 23

PANINI DIRECT Autori: Ryan Cady, Sami Basri, Tom Derenick Aprile • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Green Lantern Annual (2021) #1

Un nuovo capitolo della saga delle Lanterne Verdi e di Jessica Cruz! • Quando l’Anello del Potere Centrale è stato distrutto, Jessica si è trovata bloccata in un settore spaziale remoto. • È stato solo l’inizio delle sue disavventure, in quanto si è trovata di fronte tre Lanterne Gialle decise a conquistare il territorio. • Jessica le ha sconfitte, ma ora sente la chiamata dei loro anelli…

INFINITE FRONTIER 1

DC CROSSOVER 15 Autori: Joshua Williamson, Xermanico, Paul Pellettier, Jesus Merino 17 marzo • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Infinite Frontier (2021) #1/2

Alcuni dei più grandi eroi DC tornano in scena per dipanare incredibili misteri cosmici! • La Lanterna Verde Alan Scott è alle prese con la sparizione dei suoi alleati. • Quali sono le vere intenzioni di Darkseid? E come decideranno di intervenire Barry Allen e il Presidente Superman? • Inoltre, Roy Harper non dovrebbe essere morto…?

BATMAN DI SCOTT SNYDER 23

DC BEST SELLER Autori: Scott Snyder, Tula Lotay, Francesco Francavilla, Giuseppe Camuncoli, AA.VV. 7 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: All-Star Batman (2016) #7/9

Continua il viaggio lungo la galleria dei nemici di Batman… e Poison Ivy sta per rubare la scena a tutti. • Scott Snyder e Tula Lotay reimmaginano una delle figure più seducenti di Gotham City! • Il Cavaliere Oscuro dovrà poi affrontare uno dei suoi avversari più pericolosi e squilibrati, in una strabiliante storia firmata dal grande Giuseppe Camuncoli! • Inoltre, la conclusione di La ruota maledetta, per i disegni di Francesco Francavilla.

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 15

DC BEST SELLER Autori: John Byrne, Jerry Ordway, Curt Swan 24 marzo • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Action Comics (1987) #598, Adventures of Superman (1987) #438, Superman: The Earth Stealers (1988) #1

Tenetevi forte… Lo stupefacente Brainiac è qui! • Checkmate è a Metropolis! • Misteriosi visitatori dallo spazio hanno rubato un intero pianeta: la Terra! • John Byrne, Jerry Ordway e il mitico Curt Swan uniscono le forze in una sensazionale avventura di Superman!

BATMAN/CATWOMAN 9

DC BLACK LABEL Autori: Tom King, Liam Sharp 17 marzo • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Batman/Catwoman (2021) #9

Tom King e Liam Sharp ci raccontano un nuovo capitolo della saga che esplora il legame fra Batman e Catwoman! • Bruce Wayne e Selina Kyle si sono riavvicinati, ma Joker farà a entrambi una richiesta che potrebbe compromettere il loro rapporto. • Andrea Beaumont, disperata per la scomparsa del figlio, sta per fare una scoperta che potrebbe condurla definitivamente alla pazzia! • Nel frattempo Helena Wayne, la Batwoman del futuro, è costretta a dare la caccia a sua madre, ormai fuori controllo!

RORSCHACH 12

PANINI DIRECT — DC BLACK LABEL Autori: Tom King, Jorge Fornés Marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Rorschach (2020) #12

Il detective senza nome sembra finalmente arrivato alla risoluzione del mistero… • È stata una strada costellata di cadaveri e depistaggi, ma la storia del tentato assassinio sembra finalmente chiara! • Quali saranno però le conseguenze di questa rivelazione? • L’ultimo, devastante capitolo della maxi serie di Tom King e Jorge Fornés!

SUICIDE SQUAD: CACCIA A JOKER! 3

PANINI DIRECT — DC BLACK LABEL Autori: Brian Azzarello, Alex Maleev Marzo • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Suicide Squad: Get Joker! (2021) #3

Gran finale per la miniserie di Brian Azzarello e Alex Maleev! • Va in scena il sorprendente quanto inevitabile confronto tra Joker e la Task Force X! • Mentre Red Hood non sa più di chi fidarsi, entra in gioco un’altra Suicide Squad! • E un ultimo tradimento cambierà tutto prima che si giunga alla pagina finale…

BATMAN: REPTILIAN 5

PANINI DIRECT — DC BLACK LABEL Autori: Garth Ennis, Liam Sharp Marzo • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Batman: Reptilian (2021) #5

Seguendo le tracce del mostro che terrorizza la malavita di Gotham City, Batman si è trovato finalmente faccia a faccia con un temibile rettile. • Questa inquietante creatura è alla ricerca di una sola cosa: sua madre. Ma chi può essere la genitrice di un essere del genere? • E quale ruolo ricopre Killer Croc in questa incredibile vicenda? • Il penultimo capitolo della grottesca saga realizzata da Garth Ennis (Preacher) e Liam Sharp (Lanterna Verde).

Le uscite Panini DC Italia di Marzo 2022: i volumi

FUTURE STATE GOTHAM VOL. 1: CACCIA A BATMAN

PANINI DIRECT DC MAXI SERIE Autori: Joshua Williamson, Dennis Culver, Gianni Milonogiannis, Nikola Čižmešija Aprile • 17×26, B., 200 pp., b/n e col. • Euro 18,00 Contiene: Future State: Gotham (2021) #1/7

Future State continua qui, con le avventure di Red Hood e dell’intera Bat-famiglia! • Un disastro colpisce Gotham Citye le prove conducono dritte a Batman! • Quando il corrotto Magistero lo incarica di catturare il nuovo Pipistrello vivo o morto, Red Hood deve scegliere tra la giustizia e la sua famiglia. • Una raccolta di storie in bianco e nero per dipingere il mondo brutale della Gotham del futuro!

HE MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE – COFANETTO

Autori: Keith Giffen, Dan Abnett, Philip Tan, Pop Mhan, AA.VV. Febbraio • Euro 180,00 Contiene: DC Omnibus: He-Man & i Masters of the Universe voll. 1/4

Tutto il potere di Grayskull racchiuso nel cofanetto più forte dell’universo! • I fumetti DC ispirati alla serie cult degli anni Novanta raccolti per la prima volta in una collezione completa! • Il potente He-Man, l’indomabile She-Ra e i temibili Skeletor e Hordak tornano per far sognare vecchi e nuovi fan! • I Masters of the Universe dell’era DC e tutti i loro crossover, incluse le avventure originali dei primi anni Ottanta!

DC OMNIBUS HE-MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOL. 1: IL SEGRETO DI ETERNIA

Autori: James Robinson, Keith Giffen, Philip Tan, Pop Mhan, AA.VV. Febbraio • 18,3×27,7, C., 440 pp., col., con sovraccoperta • Euro 45,00 Contiene: Masters of the Universe (2012) #1, He-Man and the Masters of the Universe (2012) #1/6, Masters of the Universe: The Origin of Skeletor (2012) #1, Masters of the Universe: The Origin of He-Man (2013) #1, Masters of the Universe: The Origin of Hordak (2013) #1, Masters of the Universe Digital Chapter (2013) #1/8, He-Man and the Masters of the Universe (2013) #1/6

DC OMNIBUS HE-MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOL. 2: L’ARRIVO DELL’ORDA

Autori: Keith Giffen, Dan Abnett, Dexter Soy, Pop Mhan, AA.VV. Febbraio • 18,3×27,7, C., 440 pp., col., con sovraccoperta • Euro 45,00 Contiene: DC Universe vs. Masters of the Universe (2013) #1, He-Man and the Masters of the Universe (2013) #7/19

DC OMNIBUS HE-MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOL. 3: LA GUERRA DELL’ETERNITÀ

Autori: Rob David, Dan Abnett, Pop Mhan, George Tuska, AA.VV. Febbraio • 18,3×27,7, C., 464 pp., col., con sovraccoperta • Euro 49,00 Contiene: He-Man and the Eternity War (2015) #1/15, DC Comics Presents (1978) #47, Masters of the Universe Preview (1982) #0, Masters of the Universe (1982) #⅓

DC OMNIBUS HE-MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOL. 4: SCONTRI TRA MULTIVERSI

Autori: Rob David, Tim Seeley, Freddie E. Williams II, Tom Derenick, AA.VV. Febbraio • 18,3×27,7, C., 456 pp., col., con sovraccoperta • Euro 49,00 Contiene: He-Man/Thundercats (2016) #1/6, Injustice vs. Masters of the Universe (2018) #1/6, He-Man and the Masters of the Multiverse (2019) #1/6

L’ULTIMA NOTTE

PANINI DIRECT DC EVENTI Autori: Karl Kesel, Stuart Immonen, José Marzán, Jr. Febbraio • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Final Night (1996) #0/4, Final Night: Parallax – Emerald Night (1996) #1, Green Lantern (1990) #81

Il Divoratore di Soli è arrivato, e la Terra sta per piombare nella sua ultima lunga notte! • Riusciranno i più grandi eroi e scienziati a impedire che il sole si spenga per sempre? • Con il pianeta in pericolo, l’ultima speranza per l’umanità è un eroe che ha voltato le spalle al proprio dovere! • Il toccante crossover di Karl Kesel e Stuart Immonen che ha segnato un profondo cambiamento in Superman e non solo!

JLA: LA SCALA PER IL PARADISO

PANINI DIRECT DC LIMITED Autori: Mark Waid, Bryan Hitch Giugno • 25,5×35,5, C., 80 pp., col. • Euro 22,00 Contiene: JLA: Heaven’s Ladder

Una delle più spettacolari avventure della Justice League mai raccontate! • Chi ha rubato la Terra? Esseri antichi e potentissimi hanno strappato il pianeta dall’orbita… ma qual è il loro fine? • I maestri Mark Waid e Bryan Hitch firmano una gemma mozzafiato, assente da anni dagli scaffali! • Una rara avventura cosmica in formato gigante per valorizzare le splendide tavole dell’artista di La tomba di Batman e Authority.

IL GRANDE LIBRO DELLA JUSTICE LEAGUE

DC ANTHOLOGY Autori: AA.VV. Marzo • 18,3×27,7, C., 432 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: The Brave and the Bold (1955) #28, Justice League of America (1960) #4, Justice League of America (1960) #105, #106, #135/137, #200, Justice League (1987) #1, JLA (1997) #5, #50, Justice League of America (2006) #0, Justice League (2011) #13/14

La storia della squadra formata da Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde e dai migliori supereroi di sempre! • I più grandi giustizieri dell’Universo DC uniscono le forze per affrontare le minacce soverchianti che nessuno altro può gestire! • Roboanti battaglie per proteggere la Terra, ma anche viaggi nello spazio profondo o in altre dimensioni! • Tutto quello che dovete sapere sulla Justice League, in un’antologia ambiziosa corredata da approfondimenti per vecchi e nuovi lettori!

INJUSTICE: ANNO UNO

DC DELUXE Autori: Tom Taylor, Jheremy Raapack, Mike S. Miller, Kevin Maguire, AA.VV. Aprile • 18,3×27,7, C., 448 pp., col. • Euro 41,00 Contiene: Injustice: Gods Among Us (2013) #1/12, Injustice: Gods Among Us Annual (2014) #1

E venne il giorno più buio per Superman, quello in cui non fu in grado di proteggere la donna che amava e il bambino che aveva in grembo… • Secondo appuntamento con la saga a fumetti basata sul celebre videogame Injustice: God Among Us, sviluppato da NetherRealm Studios! • Un maxi volume di più di 400 pagine con la storia che conduce agli eventi visti all’inizio del videogioco! • Scritto da Tom Taylor (DCeased) per i disegni di Jheremy Raapack (Resident Evil), Mike S. Miller (Game of Thrones) e tanti altri!

BATMAN: CAVALIERE OSCURO, CITTÀ OSCURA

DC LIBRARY Autori: Peter Milligan, Kieron Dwyer, Jim Aparo, Tom Mandrake Marzo • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00 Contiene: Batman (1940) #452/454, Detective Comics (1938) #629/633

L’Enigmista come non lo avete mai visto prima! • Finora, Edward Nigma non è mai riuscito ad avere la meglio su Batman, ma ora le cose potrebbero cambiare! • Il criminale ha infatti risvegliato un’antica minaccia che potrebbe sì aiutarlo nei suoi intenti, ma che lo ha anche reso più crudele e assetato di sangue! • Una saga nerissima scritta da Peter Milligan (Hellblazer) che conduce il Cavaliere Oscuro a un passo dalla follia e avvolge il suo mito con un’inquietante aura occulta.

BATMAN: IL FIGLIO DEI SOGNI

Autore: Kia Asamiya Marzo • 18×26, C., 352 pp., b/n • Euro 25,00 Contiene: Batman: Child of Dreams

Batman scritto e disegnato dal maestro giapponese Kia Asamiya, autore di manga amatissimi come Silent Möbius e Dark Angel! • Una troupe televisiva arriva in città per intervistare il Cavaliere Oscuro… • …ma si ritroverà coinvolta in un complicato caso che coinvolge Due Facce, l’Enigmista e altri supercriminali! • Un’appassionante avventura, a cavallo tra Gotham City e Tokyo, che unisce i punti di forza dei comics a quelli dei manga!

BATMAN: GIOCHI DI GUERRA VOL. 1 – TAMBURI DI GUERRA

PANINI DIRECT DC MAXI SERIE Autori: Anderson Gabrych, Pete Woods, Bill Willingham, Ed Brubaker, AA.VV. Marzo • 17×26, B., 488 pp., col. • Euro 35,00 Contiene: Batgirl (2000) #53, #55, Batman (1940) #631, Batman: The 12-Cent Adventure (2004) #1, Batman Legends of the Dark Knight (1989) #182, Batman Gotham Knights (2000) #56, Catwoman (2002) #34, Detective Comics (1937) #790 (I)/797 (I), Nightwing (1996) #96, Robin (1993) #126/129, Solo (2004) #10(I)

Inizia qui una delle storie di Batman più epiche del nuovo millennio! • Un incontro tra i capi delle varie gang della città finisce nel sangue… • Ben presto lo scontro si sposta nelle strade di Gotham City, e nessuno sarà al sicuro… nemmeno la nuova Robin! • Una saga tragica e violenta che vi lascerà con il fiato sospeso!

BATMAN: COS’È SUCCESSO AL CAVALIERE OSCURO?

RIPROPOSTA DC DELUXE Autori: Neil Gaiman, Andy Kubert, Simon Bisley, Mark Buckingham, AA.VV. Marzo 2022 • 18,3×27,7, C., 128 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Batman (1940) #686, Detective Comics (1937) #853, Batman: Black and White (1996) #2 (V), Secret Origins (1986) #36 (II), Secret Origins Special (1989) #1 (I)

Il pluripremiato sceneggiatore Neil Gaiman (Sandman) ci regala un magnifico tributo al Cavaliere Oscuro e al suo mondo! • Batman ha difeso con coraggio Gotham City per anni, ma ora è rimasto vittima della sua incessante guerra al crimine… • …e i suoi più grandi nemici e amici sono pronti a rendergli omaggio. Ma i loro affascinanti racconti sono veritieri? • Inoltre, diverse storie brevi che Gaiman, nel corso degli anni, ha dedicato all’Uomo Pipistrello!

LE LEGGENDE DEL CAVALIERE OSCURO VOL. 1

PANINI DIRECT — DC COLLECTION Autori: Darick Robertson, Stephanie Phillips, Max Dunbar Aprile • 17×26,C., 192 pp., col. • Euro 23,00 Contiene: Legends of the Dark Knight (2021) #1/8

Torna un titolo amatissimo fra gli estimatori del fumetto supereroistico: Legends of the Dark Knight! • Un’antologia che presenta star consolidate e autori in ascesa al lavoro su storie di Batman! • Un titolo che soddisferà i fan di vecchia data così come i nuovi appassionati! • In questo volume, le storie del fan-favouriteDarick Robertson e degli astri nascenti Stephanie Phillips e Max Dunbar!

BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO DETECTIVE VOL. 1

PANINI DIRECT — DC EVERGREEN Autori: Mike Barr, Alan Davis, Paul Neary, Klaus Janson, AA.VV. Marzo • 17×26, C., 304 pp., col. • Euro 30,00 Contiene: Detective Comics (1937) #568/574, #579/582

Joker torna a Gotham con un piano nefasto: rapire Selina Kyle, la fidanzata di Bruce Wayne, e farla tornare a essere… Catwoman! • Come se non bastasse, il tutto riporta in scena altre minacce alla città come lo Spaventapasseri e Due Facce! • Le storie di Batman pubblicate dopo gli eventi di Crisi sulle Terre infinite! • Un approccio senza fronzoli al Cavaliere Oscuro e ai suoi nemici da parte del celebrato team creativo composto da Mike Barr e Alan Davis!

SUPERMAN: RED & BLUE

PANINI DIRECT — DC COLLECTION Autori: Joshua Williamson, Tom King, Daniel Warren Johnson, Francis Manapul, AA.VV. Marzo • 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Superman: Red and Blue (2021) #1/6

Trenta storie speciali. Trenta team artistici eccezionali. Trenta interpretazioni di Superman! • Chi è davvero l’Uomo d’Acciaio? Cosa lo rende così speciale e così amato? E come viene visto dalla gente comune? • Un volume straordinario che celebra il primo e più grande dei supereroi. • Con la partecipazione di prestigiose firme come Marc Buckingham, Mark Waid, Matt Wagner e Michel Fiffe!

WONDER WOMAN: BLACK & GOLD

PANINI DIRECT — DC COLLECTION Autori: John Arcudi, Ryan Sook, Becky Cloonan, Ming Doyle, AA.VV. Aprile • 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Wonder Woman: Black & Gold (2021) #1/6

Ottant’anni di Wonder Woman sotto il segno dell’oro, il colore del Lazo della Verità! • Una serie di autori incredibili danno vita a storie universali. • Con i contributi di firme del calibro di John Arcudi, Ryan Sook, Becky Cloonan, Jamie McKelvie! • Un volume che nessuno può lasciarsi sfuggire… è la pura verità!

SENSATIONAL WONDER WOMAN VOL. 1

PANINI DIRECT — DC COLLECTION Autori: Stephanie Phillips, Colleen Doran, Andrea Shea, Alyssa Wong, AA.VV. Marzo • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Sensational Wonder Woman (2021) #1/7

Un volume celebrativo per gli 80 anni di Wonder Woman! • Un viaggio nel mondo di Diana, per scoprire tutto ciò che la rende sensazionale! • Una serie di racconti realizzati da alcuni dei migliori autori contemporanei. • Storie di Stephanie Phillips, Colleen Doran, Paul Pellettier e molti altri!

WONDER WOMAN DI GREG RUCKA VOL. 3

PANINI DIRECT — DC LIBRARY Autori: Greg Rucka, Cliff Richards, Nicola Scott, Rags Morales, AA.VV. Marzo • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 30,00 Contiene: Wonder Woman (1987) #218/226, Blackest Night: Wonder Woman (2010) #1/3

Si concludono le grandiose imprese di Diana di Themyscira raccontate da Greg Rucka, lo scrittore di Gotham Central e Lois Lane! • Wonder Woman combatte da sempre le minacce più incredibili, ma una battaglia inattesa contro l’Uomo d’Acciaio cambierà definitivamente il suo rapporto con lui! • Chi sono i nemici robotici che stanno per invadere Isola Paradiso? • E cosa succederà quando la Principessa delle Amazzoni sarà costretta a confrontarsi con i tragici eventi di La notte più profonda?

WONDER GIRL VOL. 1: RITORNO A CASA

PANINI DIRECT — DC SPECIAL Autori: Joëlle Jones, Adriana Melo Aprile • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Wonder Girl (2021) #1/5

Le nuove avventure del personaggio più intrigante di Future State! • Yara Flor è una normalissima ragazza americana, ma un viaggio in Brasile cambierà tutto! • Un dono degli dèi la trasformerà in Wonder Girl… giusto in tempo per affrontare incredibili minacce! • Joëlle Jones ci racconta le origini di quella che in futuro potrebbe diventare la nuova Wonder Woman!

WONDER TWINS VOL. 2: CADUTA E ASCESA DEI WONDER TWINS

PANINI DIRECT — WONDER COMICS COLLECTION Autori: Mark Russell, Stephen Byrne Marzo • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Wonder Twins (2019) #7/12

I Wonder Twins sono ormai diventati degli eroi e il mondo è salvo ancora una volta… oppure no? • Jayna e Zan stanno per viaggiare nello spazio profondo per aiutare un’amica in difficoltà, ma cosa ne pensano di tutto ciò Batman e Superman? • Nel frattempo, la Lega del Fastidio si prepara a fare il suo trionfale (?) ritorno in scena! • Si conclude la serie di Mark Russell e Stephen Byrne acclamata dalla critica!

SUPERMAN VOL. 7: BIZARROVERSO

PANINI DIRECT — DC REBIRTH COLLECTION Autori: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, Doug Mahnke, Scott Godlewski Gennaio • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00 Contiene: Superman (2016) #42/45, Superman Special (2018) #1

Superboy incontra il suo opposto, il figlio del più pittoresco rivale dell’Uomo d’Acciaio: Bizarro! • Boyzarro renderà la vita di Jon Kent ancora più strana, innescando una battaglia tra due mondi! • Inoltre, l’ultima giornata dei Kent nella contea di Hamilton e il ritorno sull’Isola dei Dinosauri! • La straordinaria saga di Superman di Peter J. Tomasi e Patrick Gleason si conclude con un volume esplosivo!

SUPERMAN VOL. 1 LA SAGA DELL’UNITÀ: TERRA FANTASMA

PANINI DIRECT — DC REBIRTH COLLECTION Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis. Marzo • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00 Contiene: Superman (2018) #1/6

Inizia qui la raccolta delle storie di Superman firmate da Brian M. Bendis! • Solo e senza alcuno strumento per contattare la propria famiglia, l’Uomo d’Acciaio dovrà affrontare una minaccia di livello globale… • L’intero pianeta è infatti misteriosamente finito nella Zona Fantasma e i suoi prigionieri non vedono l’ora di approfittarne! • L’inizio di una gestione che rimarrà nella storia, anche grazie alle matite di un ispiratissimo Ivan Reis!

BATMAN VOL. 11: LA CADUTA

PANINI DIRECT — DC REBIRTH COLLECTION Autori: Tom King, Mikel Janín, Jorge Fornés, Giuseppe Camuncoli, AA.VV. Febbraio • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00 Contiene: Batman (2016) #70/74, Batman: Secret Files (2018) #2

Batman ha scoperto chi si cela dietro i suoi ultimi guai: Bane! • Ma il Cavaliere Oscuro sta per essere abbandonato dai suoi alleati… • …così si allea con un altro Uomo Pipistrello: Thomas Wayne, suo padre da un universo alternativo! • Fino a dove si spingeranno i due per risolvere la situazione?

CATWOMAN VOL. 6: LA VALLE DELL’OMBRA DELLA MORTE

PANINI DIRECT — DC SPECIAL Autori: Ram V, Fernando Blanco, Kyle Hotz, Juan Ferreyra, AA.VV. Marzo • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Catwoman (2018) #29/32, Catwoman Annual (2021) #1

Continuano le avventure di Catwoman ad Alleytown, il quartiere malfamato di Gotham City dov’è cresciuta! • Selina Kyle dovrà confrontarsi con nuovi avversari, come la temibile Mafia Khadym, e vecchi alleati come l’Enigmista e Poison Ivy! • Edward Nygma aiuterà la Gatta a risolvere mortali indovinelli? E cos’è successo a Pamela Isley? • Inoltre, le origini di Padre Valley e il suo legame con l’Ordine di Saint Dumas!

DC ABSOLUTE: TRANSMETROPOLITAN VOL. 2

PANINI DIRECT Autori: Warren Ellis, Darick Robertson, Rodney Ramos Luglio • 20,5×31, C., 560 pp., col., con slipcase • Euro 70,00 Contiene: Transmetropolitan (1997) #19/39, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #3, Transmetropolitan: Filth of the City (2001) #1

Continua la disturbante serie di Warren Ellis e Darick Robertson! • In un futuro grottesco e allo stesso tempo simile al presente, Spider Jerusalem è il giornalista più bastardo della città! • Con le elezioni presidenziali alle porte, la ricerca della verità sui due disgustosi candidati è la sua missione! • Un’imperdibile satira spietata e senza freni della frenesia e del menefreghismo moderno!

DC OMNIBUS: LOBO VOL. 2

PANINI DIRECT Autori: Alan Grant, Val Semeiks, Carl Critchlow, Alex Horley, AA.VV. Luglio • 18,3×27,7, C., 992 pp., col., con sovraccoperta • Euro 85,00 Contiene: Lobo (1993) #12/41, Lobo: Bounty Hunting for Fun and Profit (1995) #1, Lobo’s Big Babe Spring Break Special (1995) #1, Lobo: I Quit (1995) #1, Lobo/Demon – Hellowe’en (1996) #1, Lobo: Death and Taxes (1996) #1/4, Lobo Goes to Hollywood (1996) #1

Solo nel mondo del grand’uomo i sequel sono ancora più sfrazzuti dei primi episodi! • Dopo aver lavato i suoi fucili nel sangue e racimolato un po’ di crediti, il cacciatore di taglie più temuto della galassia è tornato! • Nuovi avversari e incarichi, un viaggetto nell’aldilà e un sacco di sbarbe in bikini. Lobo lo chiama “giovedì”. • Il meglio del fumetto anni Novanta per i fan dell’ultimo Czarniano, in fila per il loro brandello di avventura scorretta e divertente!

DC CLASSIC: SUPERMAN VOL. 2

PANINI DIRECT — DC CLASSIC GOLDEN AGE Autori: Jerry Siegel, Joe Shuster, Jack Burnley, Wayne Boring Luglio • 17×26, C., 408 pp., col., con sovraccoperta • Euro 34,00 Contiene: Action Comics (1938) #20/31, Superman (1939) #4/7, New York World’s Fair Comics (1939) #2

Continua la riproposizione delle storie Golden Age che negli anni 40 crearono il mito di Superman, il primo supereroe dell’era moderna! • In un’America terrorizzata dagli eventi della Seconda guerra mondiale, l’Ultimo figlio di Krypton si conferma un baluardo di libertà e giustizia! • Jerry Siegel e Joe Shuster firmano l’esordio di due personaggi fondamentali per l’Uomo d’Acciaio: il direttore del Daily Planet Perry White… • …e il perfido Lex Luthor, il nemico per eccellenza di Kal-El!

DC CLASSIC: I MIGLIORI DEL MONDO VOL. 3

PANINI DIRECT — DC CLASSIC SILVER AGE Autori: Jerry Coleman, Curt Swan, Dick Sprang, Jim Mooney, AA.VV. Giugno • 17×26, C., 328 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00 Contiene: World’s Finest Comics (1941) #117/138

Batman e Superman tornano a unire le forze per combattere il crimine! • Un nuovo volume 100% anni Sessanta, in cui si respira l’inimitabile atmosfera della Silver Age! • Con Joker, Lex Luthor e il ritorno della terribile coppia Bat-Mito/Mr. Mxyzptlk! • Tutte le storie dell’Uomo d’Acciaio e dell’Uomo Pipistrello in ordine cronologico!

THE DREAMING – LE ORE DELLA VEGLIA VOL. 1

PANINI DIRECT SANDMAN UNIVERSE COLLECTION Autori: G. Willow Wilson, Nick Robles Marzo • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: The Dreaming: Waking Hours (2020) #1/5

Una nuova storia dal leggendario mondo creato da Neil Gaiman. • Uno dei compiti principali di Sogno è quello di creare incubi. • Il Signore dei Sogni crede di aver realizzato il suo capolavoro con la creazione di Rovina… • …ma il nuovo arrivato tiene fede al suo nome scatenando il caos!

LUCIFER VOL. 1 – IL DIAVOLO SULLA SOGLIA

DC BLACK LABEL HITS Autori: Mike Carey, Scott Hampton, Dean Ormston, AA.VV. Aprile • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Sandman Presents: Lucifer (1999) #1/3, Lucifer (2000) #1/4

Cacciato dal Paradiso e mandato a regnare all’inferno, Lucifer si è licenziato per trasferirsi a Los Angeles. • Quali ripercussioni avrà questa scelta? Cosa succederà in Paradiso, negli inferi e sulla Terra ora che ruoli millenari sono stati messi in discussione? • Entrate nel club più esclusivo, il Lux, gestito nientemeno che dall’ex sovrano dell’Inferno! • Direttamente dalle pagine di Sandman, le avventure del personaggio più controverso della storia dell’umanità!

L’ULTIMO DIO – LIBRO II: IL CONFINE FRASTAGLIATO DEL MONDO

PANINI DIRECT — BLACK LABEL COMPLETE COLLECTION Autori: Phillip Kennedy Johnson, Riccardo Federici Marzo • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 27,00 Contiene: The Last God (2019) #7/12, The Last God: Tales From the Book of Ages (2021) #1, The Last God: Songs of Lost Children (2021) #1

Bentornati su Cain Anuun, dove le leggende sugli antichi eroi si mescolano alle imprese dei loro successori. • Ai confini del mondo si trova la Scala Nera, e oltre essa il Grande Vuoto dove Mol Uhltep, l’Ultimo Dio, attende. • Il cammino di Cyanthe prosegue tra innumerevoli pericoli e inattesi alleati. Tradimenti e incredibili rivelazioni travolgono i nostri eroi nella loro battaglia contro l’Ultimo Dio. • Un appassionante saga fantasy corredata da un ricco apparato di extra. Un’ambientazione completa da poter adattare a qualunque campagna di Giochi di Ruolo.

FABLES VOL. 6: TERRE NATIE

DC BLACK LABEL HITS Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, David Hahn, Lan Medina Marzo • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Fables (2002) #34/41

Continua la rinomata serie di Bill Willingham che ha reinterpretato i personaggi delle fiabe per i lettori di oggi! • Il giovane Boy Blue è tornato nelle Terre Natie… e la sua missione ci permetterà di scoprire la vera identità dell’Avversario! Chi è l’individuo che ha costretto interi popoli a sottomettersi a lui? • Nel frattempo, l’intrepido Jack dei Racconti sta per vivere un’insolita avventura a Hollywood… • …e Mowgli, il protagonista de Il libro della giungla, si prepara a tornare a Favolandia!

SWEETH TOOTH VOL. 4: SPECIE A RISCHIO

DC BLACK LABEL HITS Autore: Jeff Lemire Marzo • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Sweet Tooth (2009) #18/25

Un gruppo composto da scienziati, ibridi e altri sopravvissuti è sfuggito alle grinfie della milizia, e sebbene i peccati del passato sono ancora freschi, un’inquietante tregua li unisce. • Non sono soli nel loro viaggio verso l’Alaska: predatori mortali si aggirano nelle aree circostanti, mentre potenziali alleati potrebbero nascondere false intenzioni… • Gus dovrà ora decidere di chi può davvero fidarsi, e se farà la scelta sbagliata, lui e tutti quelli a cui tiene potrebbero essere destinati all’estinzione. • Un nuovo capitolo della premiata serie postapocalittica di Jeff Lemire, qui affiancato da ospiti speciali del calibro di Nate Powell, Matt Kindt ed Emi Lenox!

DMZ VOL. 5: LA GUERRA INVISIBILE

DC BLACK LABEL HITS Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli, Danijel Zezelj, Nathan Fox Febbraio • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: DMZ (2005) #23/28