Chip Zdarsky e Jorge Fornes sono il nuovo team creativo di Batman

L’attuale scrittore di Daredevil, Chip Zdarsky, e il disegnatore Jorge Fornes, che già ha lavorato sul Pipistrello insieme a James Tynion IV, saranno il nuovo team creativo regolare di Batman a partire da Batman # 125, in uscita a Luglio negli States.

Il loro esordio vedrà la partenza di un arco narrativo in sei numeri intitolato “Failsafe“, che promette di introdurre il corrispettivo di Batman di Doomsday, il villain che negli anni ‘90 fu alla base della celeberrima Morte di Superman.

Non è la prima volta che Zdarsky firma il Cavaliere Oscuro: oltre ad alcune storie in Batman: Black & White, Batman: Urban Legends e Detective Comics # 1027, ha recentemente lanciato il titolo DC Black Label Batman: The Knight, che esplora un aspetto diverso del percorso intrapreso di Bruce Wayne per diventare Batman rispetto a quanto raccontato prima nei fumetti.

Ora che è approdato sulla serie principale di Batman insieme a Jorge Fornes, Chip Zdarsky ha intenzione di restarci a lungo, come dichiara nella sua newsletter:

“Per tutti quelli che se lo chiedono, sì, ho dei piani a lungo raggio. O almeno fino a quando la DC non si renderà conto del proprio errore. Ho escogitato piani che si faranno sentire attraverso tutti i bat-titoli, su cui lavora un un incredibile elenco di talenti, e penso che i lettori saranno abbastanza felici. So che questo è di solito il punto in cui il nuovo scrittore proclama il suo amore per il personaggio bla bla che lo amava da quando era un bambino bla bla responsabilità enorme, ecc. Ma è Batman! Certo che lo amo! Non prendo questo ingaggio alla leggera, ma allo stesso tempo… lo faccio? Mi sto divertendo molto a scrivere questi numeri e questi personaggi, e in questo è alla “leggera”. Sto scrivendo storie con il sorriso sulle labbra. Sto scrivendo storie per mio fratello, che anche lui ama il personaggio. È Batman. Se non riesco a divertirmi a scrivere Batman, allora c’è qualcosa che non va nella mia testa!”

La gestione di Batman di Chip Zdarsky e Jorge Fornes verrà lanciata a Luglio, dopo Justice League # 75 a maggio, con la storia “La morte della Justice League“ in cui presumibilmente Batman e il resto della Lega moriranno (o almeno saranno creduti morti da tutti gli altri personaggi), portando all’assenza della squadra e dei suoi eroi principali nell’Universo DC durante il successivo evento Dark Crisis.

Come si sposano queste storie di Joshua Williamson, peraltro scrittore uscente di Batman, con il nuovo ciclo di Zdarsky? La DC ha suggerito che “Death of the Justice League” e Dark Crisis si possano svolgere in una sorta di bolla di tempo autosufficiente, collocata nel prossimo futuro, che sarà in grado di inserire nella continuity senza interrompere le serie mensili in corso.

Nonostante non sia il primo autore a scrivere sia Batman che Daredevil (basti pensare a nomi come Danny O’Neil, Frank MIller o Ed Brubaker), Chip Zdarsky è il primo che lo fa in contemporanea. Nella newslettere Zdarsky ha voluto tranquillizzare anche riguardo la sua permanenza sul personaggio Marvel: