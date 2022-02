Joshua Williamson parla di Dark Crisis nel trailer dell’evento DC

La DC ha diffuso un trailer di Dark Crisis in cui Joshua Williamson, l’attuale scrittore di Infinite Frontier, Batman e Justice League: Incarnate, parla approfonditamente dell’evento che coinvolgerà tutti gli eroi della Justice League in estate.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni di WIlliamson:

“Recentemente, abbiamo annunciato che avremmo realizzato Death of the Justice League e Justice League # 75 in uscita ad aprile. Bene, la cosa che sta trapelando è il nostro grande evento di successo dell’estate, Dark Crisis.

Riguarda gli elementi generazionali, riguarda i compagni, riguarda l’eredità del DCU e volevo davvero mostrare un evento Crisis da nuove prospettive diverse.

Mostreremo tutti questi nuovi eroi e loro che devono affrontare una crisi per la prima volta. Prima che Dark Crisis # 1 inizi a giugno, abbiamo due speciali one-shot che faranno da ponte tra Justice League # 75 e Dark Crisis # 1. In primo luogo, ci sarà Dark Crisis # 0 che uscirà durante il Free Comic Book Day. Saremo io e Jim Cheung, e racconteremo una storia sulla Justice League e mostreremo perché la Justice League è importante e perché la Justice League è fantastica, e insomma, perché è una parte così importante del DCU.

E poi come se la cavano le persone, tipo, cosa succede dopo che le cose sono andate male, dopo che hanno perso, e quindi realizzeremo uno speciale one-shot Justice League: Road To Dark Crisis. Questo mostrerà cosa sta succedendo in questo nuovo mondo senza Justice League dopo Justice League # 75.

Avevamo questa fantastica copertina di Daniel Sampere e volevo lavorare con Daniel da molto tempo, ma in realtà sarà l’artista della serie e i disegni che sta facendo sono incredibili. Le cose che ho visto per il numero 1 sono fantastiche, epiche e grandi, e mostrano davvero alcune delle parti migliori del DCU. Offre questo fantastico sguardo su quello che sarà questo evento in Justice League # 75.

Quando la Justice League perderà tutti questi nuovi eroi, dovrà decidere se sarà o meno in grado di uscire dall’ombra della precedente Justice League e insorgere e cercare di salvare Earth Zero, e provare a salvare il Multiverso.

È stato davvero divertente vedere come i diversi personaggi reagiscono a una crisi, come reagiscono a questa perdita della Justice League”.

Quali saranno in grado di abbracciare davvero il loro nuovo ruolo davvero e diventare un eroe migliore? Questo evento sarà un eccitante evento, diverso per il DCU, e non sarà quello che vi aspettereste”.