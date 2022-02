Jurassic League: gli eroi DC come dinosauri

Sta per esordire una delle versioni più folli e curiose della Justice League che si siano mai viste: il 10 Maggio esordisce infatti Jurassic League, una miniserie in sei numeri che rivisiterà i più famosi eroi DC in versione dinosauro! Se nella continuity ufficiale la Justice League sta andando incontro ad un fato oscuro, potremmo consolarci leggendo le gesta delle loro controparti preistoriche.

In questa storia scritta da Daniel Warren Johnson (che disegnerà anche le copertine principali della serie) e Juan Gedeon, che è anche disegnatore, vedremo Superman nei panni di un gentile e gigantesco Brachiosauro erbivoro, Wonder Woman nei panni di un Triceratopo e Batman assumere la forma di un Allosauro, il cugino leggermente più piccolo del Tyrannosaurus Rex (sebbene Gedeon si affretti a sottolineare che il suo Allosauro Batman è tecnicamente ancora vegetariano).

Allo stesso tempo, almeno uno dei nemici classici della Justice League, il Joker, è stato trasformato in dinosauro nella storia, con Gedeon che ha fuso il principe clown del crimine con un Dilofosauro, catturando così il suo aspetto colorato.

Jurassic League promette di essere puro e folle divertimento, con una svolta stravagante che sicuramente farà girare la testa e stuzzicherà la curiosità anche solo sulla base delle trasformazioni dell’intera Justice League come dinosauri.

La presentazione ufficiale della miniserie recita:

“Conoscete la storia: un bambino sfugge alla distruzione del suo pianeta natale e viene depositato sulla Terra per essere allevato da genitori umani. Una dea di una città perduta difende la verità. Un Tyrannosaurus Rex indossa la maschera di un pipistrello per incutere paura nei cuori dei malfattori. Questa eroica trinità, insieme a una lega di altri dinosauri superpotenti, unisce le forze per salvare una Terra preistorica dalle sinistre macchinazioni di Darkseid. Aspetta… cosa? Ok, forse non conoscete la storia. Quindi unitevi a noi e osservate un’avventura nuova di zecca, ma più antica del tempo, e vivete la Justice League come non l’avete mai vista prima!”

Parlando con Polygon, Gedeon spiega che voleva che il dinosauro incarnato da ogni eroe corrispondesse ai tratti della personalità dei personaggi e ha scelto di conseguenza i mash-up di dinosauri.

“Volevo che ogni Dino fosse riconosciuto immediatamente come l’eroe che rappresenta. Se qualcuno li vede e pensa ‘ma che personaggio dovrebbe essere questo?’ significha che il design non ha avuto successo. Quindi ho cercato di scegliere un dinosauro che catturasse l’essenza della loro controparte umana da utilizzare come base.

All’inizio ho pensato di interpretare Wonder Woman come Pterodattilo o qualcosa di più atletico, ma poi mi sono orientato sul triceratopo. Sono erbivori ma potrebbero sconfiggere un T-Rex, quindi sembra adatto per WW. WW è più feroce di Superman, quindi ho pensato a una rosa o a un cactus: belli da lontano ma possono far male se non si fa attenzione. Penso che questo sia un altro livello che ho cercato di incorporare nel suo design.

Superman è l’apice della bontà e della forza, e combatte solo se non c’è altra opzione, quindi volevo un dinosauro erbivoro che sembra innocuo, ma è solido e forte. Il brachiosaur0 era perfetto. Non sarebbe mai un T-rRex perché non farebbe mai del male a una mosca, non è la sua natura.

Batman non ha superpoteri, ma mette paura nei cuori dei criminali, quindi un dinosauro carnivoro sembrava giusto (sebbene Batsauro non mangi carne, potremmo scoprirlo nella serie). Ma dal momento che non ha super-abilità, usare un T-Rex o un altro grosso carnivoro lo avrebbe reso troppo potente. È così che mi è venuto in mente l’allosauro (in più hanno quelle corna a punta sulla testa, un po’ come le orecchie di Batman)

Joker doveva essere pazzo, subdolo, colorato, imprevedibile e pericoloso. E bello ma un po’ disgustoso in una certa misura, quindi ho pensato a Vertigo di Primal Rage. Ma dal momento che è un dinosauro inventato, il suo “vero” equivalente per me sarebbe un dilofosauro o un oviraptor. Ho aggiunto i capelli verdi e una sorta di “ali” ispirate al Joker di Heath Ledger”.