Dark Crisis, il nuovo evento DC Comics di Joshua Williamson

Sarà Dark Crisis l’evento DC che scaturirà dalla prossima morte della Justice League e che con ogni probabilità sarà il terzo capitolo della Infinite Frontier Saga di Joshua Williamson.

Dalla fine di Dark Nights: Death Metal la DC ha messo in piedi una sorta di marcia di avvicinamento a questo nuovo evento che finalmente ha un nome.

LEGGI ANCHE:



La morte della Justice League

La saga dovrebbe partire ufficialmente il 7 maggio, in occasione del Free Comic Book Day con uno speciale Dark Crisis # 0, per poi proseguire con uno speciale Justice League: Road to Dark Crisis e quindi la miniserie Dark Crisis.

Anche se i dettagli creativi non sono ancora emersi, sembra ovvio che lo scrittore Joshua Williamson sia al centro di Dark Crisis. L’8 febbraio Williamson ha twittato un’immagine di Daniel Sampere e Alejandro Sánchez che con ogni probabilità è legata a Dark Crisis, con la didascalia “Si tratta di eredità” e promettendo un grande annuncio mercoledì 9 febbraio. L’immagine raffigura i grandi eroi DC con i loro primi “eredi” (Batman e Robin, Wonder Woman e Wonder Girl, Superman e Supergirl, Hal Jordan con Guy Gardner e John Stewart, etc.) per poi fare una carrellata tra i vari supergruppi, dall’incontro tra JSA e JLA ai Teen Titans e Young Justice, per quindi riprendere i volti di vari eroi “legacy” e contrapporre un gruppo di giovani leaguers sullo sfondo (Jon Kent, Jace Fox, Yara Flor, Jackson Hyde e Jo Mullein) con il gruppo storico (destinato a “morire”) in primo piano.

Williamson ha scritto la precedente serie Infinite Frontier e ha co-scritto (con Dennis Culver) la serie limitata Justice League Incarnate, che prepara la strada a Dark Crisis e che sono descritti come i primi due capitoli della “Infinite Frontier Saga“.

Williamson sta anche scrivendo Justice League # 75 e l’intero evento crossover Batman-Deathstroke Inc.-Robin “Shadow War“, entrambi con elementi che dovrebbero ricollegarsi anche a Dark Crisis.

Come stabilito nelle precedenti storie di Williamson, la Grande Oscurità, che è l’incarnazione del nulla assoluto che esisteva prima della nascita del DC Omniverse (creata da Alan Moore sulle pagine di Swamp Thing), vuole tornare a quello stato. Il mese scorso è stato rivelato che la Grande Oscurità ha usato alcuni dei più grandi cattivi cosmici della DC come pedine inconsapevoli ed è stato dietro la maggior parte della crisi della DC e altri eventi importanti, da Crisi Sulle Terre Infinite a Death Metal.

Dark Crisis riguarderà presumibilmente il tentativo della Grande Oscurità di realizzare finalmente ciò che ha tentato e non è riuscito a fare nella storica Crisi sulle Terre Infinite del 1985 e in ogni altro importante evento DC da allora e la risposta del DCU sulla scia della morte della maggior parte della Justice League.