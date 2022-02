I due protagonisti dei prossimi film DCEU si alleano anche in una nuova miniserie

Flash e Aquaman insieme in una nuova miniserie

Nonostante siano compagni che da decenni militano insieme nella Justice League, Flash e Aquaman hanno interagito personalmente veramente poche volte. Ora che entrambi i personaggi hanno un film in uscita nel corso dell’anno, i due eroi vivranno un’avventura insieme sulle pagine di Aquaman & The Flash: Voidsong.

In Voidsong, miniserie scritta da Colin Kelly e Jackson Lanzing e disegnata da Vasco Georgiev e Rain Beredo, Flash e Aquaman si ritroveranno ad essere le uniche due persone sulla Terra non colpite dallo strano attacco di una specie aliena, che paralizza il resto della popolazione terrestre attraverso il suono di una nota musicale che blocca chiunque la ascolti.

Aquaman sfugge agli effetti dal momento che la nota non arriva nelle profondità oceaniche, mentre Flash evita il suono mentre si trova nella Speed Force. Quando entrambi scoprono cosa sta succedendo, si devono alleare per sventare l’invasione aliena prima che gli aggressori possano prosciugare la Terra di tutto la sua energia cinetica, lasciando il pianeta e la sua popolazione congelata sul posto per sempre.

“Questi eroi hanno poco in comune. Raramente hanno combattuto fianco a fianco senza i loro compagni della Justice League”, si legge nell’annuncio della DC da ComicsPro 2022, dove la notizia è stata diffusa. Non è chiaro se i due eroi sopravviveranno alla Morte della Justice League o se questa storia sarà collocato in un altro momento della continuity.

È interessante notare che la DC ha appena accoppiato Aquaman con un altro dei membri della Justice League con cui ha collaborato meno, in Aquaman/Green Arrow: Deep Target del 2021. Si tratta di una miniserie che ha celebrato l’80° anniversario di entrambi i personaggi, che hanno fatto il loro debutto nello stesso fumetto, More Fun Comics # 73 del 1941.

Aquaman and The Flash: Voidsong # 1 consta di ben 56 pagine, con una copertina principale di Jay Anacleto e una variante del co-artista della serie Vasco Georgiev, e sarà in vendita il 21 giugno negli Stati Uniti.