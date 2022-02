Nubia: l’incoronazione della regina delle Amazzoni

Alla conclusione di Trial of the Amazons la regina Nubia sarà propriamente incoronato in uno special dedicato

Il crossover in sette parti legato a Wonder Woman, “Trial of the Amazons“, inizierà il mese prossimo negli States, ma alla fine della storia Nubia resterà la regina delle Amazzoni, e anzi, la cosa verrà resa ufficiale dallo speciale Nubia: Coronation Special # 1.

Secondo Newsarama infatti alla conclusione della saga che vede anche la conclusione delle avventure personali di Yara Flor, Wonder Girl, Nubia sarà confermata nel ruolo di regina delle Amazzoni con un’appropriata cerimonia di incoronazione, raccontata in questo speciale di 48 pagine che svelerà per la prima volta anche le sue origini.

Nubia ha ricevuto la corona da Ippolita quando la madre di Wonder Woman ha lasciato Themyscira per il “mondo degli uomini” per servire nella Justice League, mentre Diana lottava per tornare sul piano terrestre in seguito agli eventi di Dark Nights: Death Metal. Ma sembra che Nubia manterrà la corona per un motivo che sarà quasi certamente rivelato durante “Il processo delle amazzoni” nonostante il ritorno di Wonder Woman.

Lo speciale one-shot è scritto dalle sceneggiatrici della miniserie Nubia & the Amazons Stephanie Williams e Vita Ayala e illustrato da Marguerite Sauvage, Darryl Banks, Jill Thompson, Alitha Martinez, Nikolas Draper-Ivey, Becky Cloonan e altri.

Nella presentazione dello speciale che fa anche da epilogo a Trial of the Amazons, la DC dichiara

“È iniziata una nuova era per questi guerriere. Amazzoni da tutto il mondo sono giunte a Themyscira per assistere alla storia e all’incoronazione del loro nuovo leader. Per secoli è rimasta tra il mondo dell’uomo e i pericoli di Doom’s Doorway; quando è stata chiamata a servire il suo popolo, si è erta con sguardo fiero, senza paura di guardare in faccia la morte certa; ha unito i popoli sull’orlo della guerra… Tutti salutano la regina Nubia, campionessa delle tre tribù!”

Secondo l’editore, lo speciale celebra il “passato misterioso, il presente elettrizzante e il futuro promettente” di Nubia e influenzerà le storie “per gli anni a venire”.

Nubia: Coronation Special #1 sarà in vendita il 3 maggio con una cover di David Mack e variant di Mack, Joshua “Sway” Swaby, Crystal Kung e Reina Koyano.