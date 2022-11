X-Men e Captain Marvel insieme contro la Covata

I due archi narrativi Revenge of the Brood e Lord of the Brood rimandano alla prima apparizione della Covata

È in arrivo un particolare incrocio narrativo tra gli X-Men (reduci dal crossover con Spider-Man Dark Web) e Captain Marvel: le due serie presenteranno infatti due archi narrativi distinti ma collegati, Revenge of the Brood e Lord of the Brood, che vedranno i protagonisti affrontare la minaccia della Covata (Brood), la pericolosa razza aliena che rappresenta un po’ la versione Marvel di Alien.

Per quanto riguarda la serie di Captain Marvel, scritta da Kelly Thompson e disegnata da Javier Pina, il ciclo Revenge of the Brood è in realtà già iniziato nel numero #43 uscito da poco negli States. In esso Carol Danvers ha cercato l’aiuto di alcuni X-Men per dirigersi al salvataggio di Binary, l’essere creato dalla sua stessa energia che sembra essere caduto prigioniero della Covata.

La storia è un rimando alla prima storica saga degli X-Men che ha introdotto la Covata nell’universo Marvel, e che vide l’allora senza poteri Carol Danvers assumere proprio l’identità di Binary.

A partire da febbraio la storia su Captain Marvel sarà affiancata dalla trama parallela Lord of the Brood su X-Men #19-21 (di Gerry Duggan e Stefano Caselli), fino a quando entrambe le storyline raggiungeranno il loro culmine in Captain Marvel #49. Mentre Captain Marvel, i suoi comprimari e alcuni X-Men lotteranno contro una frangia ribelle della Covata, i restanti X-Men dovranno capire cosa è successo e perché l’ex-studente dello Xavier Institute Broo, un membro mutante della Covata che ne aveva assunto il ruolo di capo, non è in grado di controllare i suoi simili.

Per l’occasione Captain Marvel #46-48 e X-Men #19-21 presenteranno una lunga serie di cover interconnesse disegnate da Juan Frigeri.