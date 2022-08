Sins Of Sinister, il nuovo crossover degli X-Men

Il personaggio di Sinistro è sempre più al centro delle trame mutanti, e sarà al centro del nuovo crossover Sins Of Sinister, in arrivo a gennaio 2023.

Preannunciato da un teaser animato sui canali social della Marvel, Sins Of Sinister è stato presentato con queste parole:

IN ARRIVO… I PECCATI DI SINISTRO Un nuovo mondo. Un nuovo disastro. I piani di Sinistro si realizzano al di là dei suoi sogni più sfrenati… e dei suoi incubi più oscuri. Riusciranno gli X-Men a sopravvivere a questa esperienza? E tutti gli altri? Scoprite quanto diventa contorta l’umanità mutante quando Sinistro ottiene la vittoria in SINS OF SINISTER, un nuovo crossover in arrivo per gli X-Men.



Già al centro di numerose vicende a partire dalla nuova era krakoana degli X-Men, Sinistro ha acquisito ancor più rilevanza nelle trame mutanti dall’arrivo di Kieron Gillen come scrittore di Immortal X-Men e come architetto della grande saga AXE: Judgment Day, che vede gli X-Men contrapposti agli Eterni, con gli Avengers presi nel mezzo.

Sinistro è stato protagonista del primo numero di Immortal X-Men, la serie dedicata ai membri del Concilio Silente che governa Krakoa, e già all’interno di quel numero era stata preannunciata, sotto forma di “gossip sinistri”, una sorta di scaletta dei numeri successivi, secondo la quale nel numero #10 un mutante avrebbe ricevuto la tanto meritata punizione, venendo rinchiuso nelle profondità di Krakoa.

A new world. A new disaster.

How twisted will mutantkind become when Mister Sinister achieves victory? ♦️ ‘Sins of Sinister’, a new crossover, is coming to the X-Men titles in 2023. #MarvelComics pic.twitter.com/oxElutMuqQ

