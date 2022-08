Nuova serie, nuovo team creativo e vecchie armature per Iron Man

A dicembre il rilancio di Iron Man, in tempo per festeggiare l'anniversario il prossimo marzo

Nel 2023 Iron Man festeggierà il suo 60° anniversario, che sarà celebrato sulle pagine della nuova serie Invincible Iron Man grazie al nuovo team creativo.

L’attuale serie di Iron Man, scritta da Christopher Cantwell e disegnata da Cafu e Angel Unzueta, sta per concludersi, come annunciato durante il Comic-Con International di San Diego, con il numero 25 in uscita a novembre che corrisponderà anche al 750° numero di Testa di Ferro e presenterà anche altre storie che offriranno uno sguardo al futuro del personaggio.

Ora la Marvel, dopo quello di Fantastic Four, ha annunciato il nuovo team creativo che continuerà il lavoro su Iron Man, e i nomi che la compongono dovrebbero essere familiari a qualsiasi lettore abituale di fumetti. A partire da dicembre, con il numero #751 (secondo la numerazione Legacy), altrimenti noto come Invincible Iron Man #1, le avventure di Tony Stark saranno scritte da Gerry Duggan e disegnate da Juan Fregeri.

Tony Stark must fight his way out of rock bottom in ‘Invincible Iron Man’ by @GerryDuggan and @juanmfrigeri!💥 The new series arrives this December: https://t.co/1ZlJCzId11 pic.twitter.com/NEcz8hah3Z — Iron Man (@Iron_Man) August 19, 2022

Secondo l’editore, riflettendo sugli alti e bassi dei suoi 60 anni di storia, Tony Stark combatterà “per risollevarsi dal fondo” quando un misterioso supercriminale lo metterà sotto tiro, mandando i più letali assassini dell’Universo Marvel alle calcagna del Vendicatore d’Oro. Considerando che Tony inizierà la storia con poca tecnologia, pochi amici e nessuna delle sue vecchie ricchezze, “toccare il fondo” sembra piuttosto appropriato.

La Marvel promette che la nuova serie tirerà fuori alcune armature classiche, mentre Tony affronterà vecchie ferite superando una “devastante sconfitta per mano di un cattivo Marvel che si sta facendo strada nell’Universo Marvel di recente”.

Nell’annuncio pubblicato sul sito Marvel, Gerry Duggan ha così presentato la nuova serie: