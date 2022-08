North e Coello sono il nuovo team creativo dei Fantastici Quattro, con una cover di Frank Miller

Le copertine regolari saranno affidate ad Alex Ross, ma per la variant del primo numero Miller torna a lavorare per la Marvel dopo 30 anni

Dopo un teaser rilasciato durante il Comic-Con International di San Diego la Marvel Comics ha rivelato il nuovo team creativo dei Fantastici Quattro dopo l’imminente abbandono della testata da parte dello scrittore Dan Slott: lo scrittore Ryan North e l’artista Iban Coello.

Questo corrisponde in parte al teaser, che mostrava una rosa dei venti che puntava a Nord e a Sud con le parole “Writer” e “Artist” che accompagnavano ciascuna di esse. La dicitura “Nord” corrisponde ovviamente a Ryan North come scrittore, ma non è chiaro come o se il teaser intendesse indicare Iban Coello come suo collaboratore con la dicitura “Sud”.

A new creative team takes the Fantastic Four comics in a bold new direction this November. #MarvelComics pic.twitter.com/bOsVmoj9gI — Marvel Entertainment (@Marvel) July 23, 2022

In ogni caso, North e Coello daranno il via alla loro run dei Fantastici Quattro intrappolando Ben Grimm e sua moglie Alicia Masters in un loop temporale in stile Giorno della Marmotta in una piccola città. E da lì, il nuovo team creativo cercherà di portare avanti una narrazione di tipo classico, come quella di Star Trek, con le sue avventure settimanali.

In un’intervista a Entertainment Weekly infatti North ha sottolineato come voglia raccontare storie su scala più ridotta rispetto alle ultime avventure del quartetto che hanno visto sconvolgimenti cosmici.

“Ho avuto il vantaggio che la run di Dan Slott è stata super enorme. Nell’arco più recente, ‘The Reckoning War‘, hanno salvato non solo l’universo, ma il Multiverso. Questo ha reso ovvia la scelta: non riuscirò mai a fare le cose in grande come ha fatto Dan, quindi raccontiamo storie più piccole sui Fantastici Quattro. È stata la mia via d’accesso. Voglio raccontare storie più piccole e autoconclusive, come quelle di Star Trek degli anni ’60, in cui scendono su un pianeta, trovano una cosa strana, la riparano e vanno avanti. Avere questi quattro strambi che arrivano in una città dove c’è un mistero o un problema o una cosa fantascientifica, risolvono il problema e poi vanno avanti mi è sembrato un modo molto interessante di posizionare i Fantastici Quattro e di raccontare storie che sembrassero fresche e non una riproposizione di ciò che abbiamo visto in precedenza”.

Dopo il primo numero dedicato a Ben Grimm e Alicia, il numero 2 si concentrerà su Reed Richards (alias Mr. Fantastic) e Sue Richards (alias la Donna Invisibile), mentre il numero 3 si concentrerà su Johnny Storm (alias la Torcia Umana). Ma a partire dal numero 4, ovviamente, il Quartetto sarà riunito. Le copertine della serie sono affidate al grande Alex Ross.

This November, a new era of ‘Fantastic Four’ begins with writer @ryanqnorth and artist @IbanCoelloSoria! 4️⃣ Find out more about what’s to come for Marvel’s First Family here: https://t.co/hhj51ZIDd2 pic.twitter.com/omSGx3Kq9P — Marvel Entertainment (@Marvel) August 17, 2022

Per celebrare l’inizio di una nuova era per la prima famiglia Marvel, il leggendario scrittore e artista di fumetti Frank Miller ha realizzato un’accattivante copertina per il primo numero della serie con protagonista la “Cosa dagli occhi blu”! La copertina variant segna il primo lavoro di Miller per la Marvel Comics in quasi 30 anni, e i fan possono aspettarsi altre copertine variant dal visionario creatore nel prossimo futuro.