Deadpool torna con una nuova serie regolare

Deadpool ha festeggiato il suo 30° anniversario senza che fosse pubblicata una sua serie regolare (dopo una quindicina d’anni che è stato protagonista di più uscite mensili), ma ora il Mercenario Chiaccherone sta per tornare.

A novembre infatti esordirà la nuova serie regolare di Deadpool, firmata da Alyssa Wong e Martin Coccolo (il disegnatore del crossover tra Hulk e Thor “Banner of War”), che sarà introdotta dalla storia breve della stessa Wong presente in New Mutants #30, albo che festeggiarà i 40 anni dei Nuovi Mutanti, serie su cui ha fatto la sua prima apparizione Deadpool.

Nella sua nuova serie regolare Deadpool sarà impegnato in un’audizione per un gruppo di mercenari d’élite, l’Atelier. Ha 48 ore per uccidere uno dei più famosi supercriminali del mondo, ma prima di riuscirci viene rapito dallo stesso criminale, che esegue esperimenti contorti sul corpo di Deadpool con “orribili effetti collaterali”.

Per farla breve, qualcosa di “strano” sta crescendo dentro Wade.

Nel frattempo, una “nuova storia d’amore” darà un po’ di pepe alla situazione, nel caso in cui il personaggio principale non abbia abbastanza da occupare il suo tempo.

Nel presentare il suo lavoro sulla serie, Alyssa Wong dichiara:

“Amo il caos. E cos’è Deadpool se non l’incarnazione del caos? Sono onorato di prendere le redini della prossima avventura in solitaria di Wade – aspettatevi romanticismo, aspettatevi body horror e aspettatevi un divertimento sfrenato!”

Martin Coccolo racconta come è arrivato a disegnare questo titolo:

“Qualche tempo fa ho avuto modo di realizzare una storia di 10 pagine per Deadpool: Black, White & Blood. È stata un’esperienza fantastica, anche se breve, che mi ha lasciato la voglia di saperne di più, così quando mi è stato chiesto se volevo prendere le redini di una nuova serie di Deadpool ho risposto con un sonoro sì!”.

RIguardo al suo lavoro con Wong, non nasconde l’entusiasmo: