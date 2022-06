40 anni ma sempre “nuovi”: l’anniversario dei New Mutants

Sono ancora considerati i giovani rimpiazzi degli X-Men, ma i New Mutants a settembre compiono 40 anni e festeggiano in grande stile.

Nel 1982, il visionario degli X-Men Chris Claremont e il leggendario fumettista Bob McLeod hanno ampliato il mito dei mutanti con la prima di molte serie spin-off degli X-Men: NEW MUTANTS. Introducendo la prossima generazione di mutanti con storie di formazione avvincenti ed elettrizzanti, la serie ha rappresentato un profondo cambiamento per il franchise ed è diventata un successo per il suo cast di personaggi diversificato e stratificato e per la sua narrazione influente e, a volte, sperimentale.

Negli ultimi 40 anni, NEW MUTANTS ha continuato a essere una voce senza tempo ma contemporanea per i giovani emarginati che devono crescere in un mondo duro e crudele, arrivando (pur se con qualche intoppo) anche sugli schermi cinematografici.

Questo settembre, la Marvel Comics è orgogliosa di onorare l’anniversario di questa rivoluzionaria serie con un numero over-size! Creata dall’attuale sceneggiatrice della serie Vita Ayala, NEW MUTANTS #30 sarà una lettera d’amore a mosaico dedicata ai giovani mutanti che sono diventati il ​​faro e la speranza di una nuova generazione di X-Men.

Commemorando allo stesso modo personaggi classici e nuovi, questa collezione di storie brevi con disegni di talenti come Alex Lins, Jason Loo, Emma Kubert e altri, celebra quattro decenni di gioie e tribolazioni dell’essere giovani, coraggiosi e dotati nel mondo mutante.

In onore del numero dell’anniversario della serie, Bob McCleod è tornato alla sua creazione, disegnando il roster originale della squadra su una copertina variant.

“Tantissimi fan sono venuti da me alle convention e mi hanno detto quale enorme impatto hanno avuto su di loro i New Mutants durante la loro adolescenza e quanto fossero riconoscibili in tutta la loro diversità. Nativi americani, afroamericani, kentuckiani, tutti finalmente si vedono rappresentati nei fumetti. È stato molto emozionante”, ha detto McCleod sull’impatto della squadra. “I nostri Nuovi Mutanti hanno subito così tanti cambiamenti nel corso dei decenni che spesso non li riconoscevo come gli stessi personaggi che abbiamo creato. Quindi sono stato molto contento di avere l’opportunità di chiudere il cerchio e fare una copertina varian in omaggio alla loro prima apparizione pubblicata sulla copertina di AMAZING HEROES #16. Spero che i fan continuino a apprezzarli per altri 40 anni!”

Il numero conterrà anche una storia che rompe la quarta parete della scrittrice ospite speciale Alyssa Wong, con uno dei personaggi più popolari che ha debuttato nella serie: Deadpool!

“Che onore essere salito a bordo di NEW MUTANTS per il suo 40° anniversario!” ha detto Wong. “NEW MUTANTS è un vero piacere. Sarà una festa, quindi ovviamente porterò Deadpool.